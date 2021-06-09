【繞場一週】藝術出沒注意！

疫情下陸續有活動以「新常態」呈現，讓大家不論現場或家中都可以參與其中。身為藝文粉絲的Jessie，最近留意到兩個糅合線上線下活動的藝術節目。

一個是法國五月藝術節下的「超現實之外 — 巴黎龐比度中心藏品展」，展出超過100件來自巴黎龐比度中心的超現實主義藝術家的作品。Jessie參觀後印象最深的是以接龍形式創作，由不同藝術家輪流繪畫的作品，在看不到他人的創作下製作出一幅充滿隨機性的成品，演繹了超現實主義者擺脫理性的想法。除了實體展覽，大家亦可透過官網上載的繪本或錄音導賞，安坐家中探索超現實的神話國度。

另一個是現正舉行的「香港賽馬會呈獻系列：聖耀皇權 — 俄羅斯皇家珍品展」。除了俄羅斯克里姆林宮博物館借出超過170組首次在港展示的宮廷珍品外，Jessie特別向大家推介現場的「Twinkle Twinkle Little Tsar」互動騎馬遊戲，可以邊玩邊學俄文，以另一角度認識俄國文化。想留在家中消暑的朋友，就不要錯過由香港文化博物館館長親自帶團的宅遊博物館，在網上感受當年俄國皇室氣派。

兩個展覽和相關教育外展活動，都不約而同由馬會捐助，足見馬會對香港藝文發展的貢獻。事實上，馬會深信推廣藝術、文化及保育古蹟有助豐富香港市民的生活質素，因此多年來支持不同藝文活動，其中透過「香港賽馬會呈獻系列」捐助20個世界級展覽，吸引近420萬名觀眾欣賞來自不同地區、時代和文化的珍品。

多得馬會，大家即使不能外遊，都可以選擇在港來一場超現實的探索，兼體驗俄國宮廷的奢華生活。