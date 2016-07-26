【繞場一週】霍啟剛談體育產業化

東京奧運下周五(23日)正式開幕，Jessie當然同香港市民一樣，一定收看電視直播，為香港運動員打氣！Jessie早兩日讀到港協暨奧委會副會長霍啟剛夫婦的專訪，亦認識到馬會在本地體育發展一直扮演重要角色，包括歷年撥款超過7億港元予香港體育學院(體院) 作為香港運動員的培訓基地、支援精英運動員訓練及改建硬件設施等，可說是本地運動員的最強後盾。香港隊今年得以組成世界級的東京奧運代表團，馬會也有功勞呢！

馬會刊物《駿步人生》最新一期的封面人物是霍啟剛(Kenneth)及太太——奧運金牌得主郭晶晶。他提到，馬會一直將運動連接基層社區，透過體育凝聚社會，除了捐助興建體院，馬會慈善信託基金亦捐助許多體育項目，鼓勵不同年齡及能力人士參與；其中香港於2008年歷史性協辦北京奧運馬術賽事，馬會更是幕後功臣，在馬匹檢疫和醫療方面提供完善配套。細數近年體壇上多個響噹噹的名字，也曾在不同方面得到馬會的支持。

一直擔任多個體育公職的Kenneth，對於體育的意義亦別有一番詮釋。他提出香港體育要向前邁進，在精英化、盛事化和普及化的「三化」之上，多加「產業化」。「觀乎內地政策，各個政府部門都在推動體育發展，他們著眼的是與國民生產總值(GDP) 的佔比。政府和馬會固然重要，但未來更要推動商界參與，令他們知道體育不止是CSR(企業社會責任)，更是一門產業，有利可圖。」

他舉例，年輕一輩流行當slasher(斜棟族)，很多人身兼多職，「應該怎樣去『圈』體育產業？如何界定體育產業從業員？」他建議透過普查，重新審視未來體育發展方向。除了暢談體育話題，霍氏夫婦也分享了他們的相識經過、教子方程式及對下一代的期望，想收看足本訪問，可登入https://bit.ly/3hyhAdz

▼除了暢談體育話題，霍氏夫婦在《駿步人生》也分享了他們的相識經過、教子方程式及對下一代的期望。