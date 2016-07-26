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【繞場一週】霍啟剛談體育產業化
資料由馬會提供
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馬會馬會慈善信託基金港協暨奧委會副會長霍啟剛郭晶晶東京奧運香港運動員駿步人生繞場一週
【繞場一週】霍啟剛談體育產業化
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東京奧運下周五(23日)正式開幕，Jessie當然同香港市民一樣，一定收看電視直播，為香港運動員打氣！Jessie早兩日讀到港協暨奧委會副會長霍啟剛夫婦的專訪，亦認識到馬會在本地體育發展一直扮演重要角色，包括歷年撥款超過7億港元予香港體育學院(體院) 作為香港運動員的培訓基地、支援精英運動員訓練及改建硬件設施等，可說是本地運動員的最強後盾。香港隊今年得以組成世界級的東京奧運代表團，馬會也有功勞呢！

馬會刊物《駿步人生》最新一期的封面人物是霍啟剛(Kenneth)及太太——奧運金牌得主郭晶晶。他提到，馬會一直將運動連接基層社區，透過體育凝聚社會，除了捐助興建體院，馬會慈善信託基金亦捐助許多體育項目，鼓勵不同年齡及能力人士參與；其中香港於2008年歷史性協辦北京奧運馬術賽事，馬會更是幕後功臣，在馬匹檢疫和醫療方面提供完善配套。細數近年體壇上多個響噹噹的名字，也曾在不同方面得到馬會的支持。

一直擔任多個體育公職的Kenneth，對於體育的意義亦別有一番詮釋。他提出香港體育要向前邁進，在精英化、盛事化和普及化的「三化」之上，多加「產業化」。「觀乎內地政策，各個政府部門都在推動體育發展，他們著眼的是與國民生產總值(GDP) 的佔比。政府和馬會固然重要，但未來更要推動商界參與，令他們知道體育不止是CSR(企業社會責任)，更是一門產業，有利可圖。」

他舉例，年輕一輩流行當slasher(斜棟族)，很多人身兼多職，「應該怎樣去『圈』體育產業？如何界定體育產業從業員？」他建議透過普查，重新審視未來體育發展方向。除了暢談體育話題，霍氏夫婦也分享了他們的相識經過、教子方程式及對下一代的期望，想收看足本訪問，可登入https://bit.ly/3hyhAdz

▼除了暢談體育話題，霍氏夫婦在《駿步人生》也分享了他們的相識經過、教子方程式及對下一代的期望。

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除了暢談體育話題，霍氏夫婦在《駿步人生》也分享了他們的相識經過、教子方程式及對下一代的期望。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】霍啟剛談體育產業化-275473
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