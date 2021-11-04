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【繞場一週】馬會招募MT最後召集
資料由馬會提供
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馬會MT香港最具吸引力僱主搵工畢業生繞場一週
【繞場一週】馬會招募MT最後召集
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年入職的MT已獲分派到不同部門，開展事業旅程。

踏入年尾，是各大機構招聘見習行政人員(MT)的旺季，香港賽馬會作為香港主要僱主之一，今年亦開展新一屆的見習行政人員培訓計劃，以加強馬會的人才梯隊，招聘對象是明年畢業或工作不多於三年的大學畢業生，有興趣加入馬會團隊就切勿錯過喇！

馬會於去屆聘請17名MT，他們入職後已獲分派到不同部門，展開事業旅程。一如往年的培訓計劃，獲取錄的MT會在為期三年的計劃內，透過參與不同部門的工作輪調，增加對馬會業務及綜合營運模式的認識。除有系統的在職培訓外，他們亦有機會參與不同項目，建立人脈網絡及增廣見識。

馬會的獨特綜合營運模式，是指透過賽馬及博彩業務所得的收益，為社會帶來稅收及慈善捐款，同時支持香港賽馬會慈善信託基金的工作，回饋社會。

儘管面對疫情挑戰，馬會仍於國際人力資源機構Randstad 2021年僱主品牌調查中，獲評選為「香港最具吸引力僱主」，不但確立馬會在市民心目中理想僱主的地位，亦是對馬會價值主張及品牌形象的肯定。

今屆MT計劃截止申請日期為11月30日，通過筆試及面試的應徵者，將於明年3、4月獲發聘書，7、8月正式上班。因應疫情及社交距離規定，馬會特別舉辦網上招聘會及講座，最後一場網上講座將於下周四（18日）舉行，有興趣了解馬會綜合營運模式及晉升階梯的你，請即按此了解更多！

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】馬會招募mt最後召集-290816
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