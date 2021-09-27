Am730
Am730
Am730
Am730
News
【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽
資料由馬會提供
#Hashtags
馬會香港傳媒香港新聞業奧運雄心香港新聞博覽館香港運動員繞場一週
【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽
news-images
馬會主席陳南祿（左）、香港新聞博覽館主席陳祖澤（中）及體育專員楊德強（右），於「奧運雄心」展覽揭幕禮上合照。

香港運動員近月在東京奧運、殘奧和全運會連番報捷，全城振奮，令大家再次關注本港的運動發展。Jessie最近就獲邀到香港新聞博覽館，參觀「奧運雄心」專題展覽，透過展示本地傳媒多年來的體育報道，和綜合各方支持體育發展的資訊，加深了對本港精英運動員的認識。

不知不覺，博覽館成立至今已三年，當初在籌組初期獲馬會撥款支持預備工作，之後馬會又支持其傳媒教育項目和舉行大型展覽。過往兩年，Jessie都有抽空參觀展覽，在全城運動狂熱的氛圍下，今次看到李麗珊、李慧詩、張家朗、何詩蓓等奧運精英的報道和故事，感受特別深。

在體育發展路上，傳媒的付出可謂功不可沒。正如馬會主席陳南祿出席展覽揭幕禮時說：「香港新聞行業非常獨特，一個彈丸之地竟然可以容納這麼多電視台、電台以至報館，因此香港新聞業的發展史亦非常值得紀錄的。新聞是歷史初稿，相信今次的展出將會被紀錄在案並發揚光大，成為香港運動發展史重要一頁。」

除了傳媒外，政府和不同組織的支持，對運動發展更為重要。當中馬會多年來不單捐助多個重點項目，如香港體育學院和香港賽馬會精英運動員基金，早前更撥款1億5,000萬港元，以配對形式與政府共同成立「能力提升基金」，給予香港體育發展實實在在的支持。

其實支持運動，可從自己開始，身體力行做運動之餘，還可參觀Jessie推介的「奧運雄心」展覽。展覽由現在起至明年2月於博覽館舉行，開放時間為星期二至日（星期一休息）早上十時至晚上七時，公眾人士可免費參觀。

news-images
「奧運雄心」展覽由現在起至明年2月於博覽館舉行，公眾人士可免費參觀。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽-286933
#Hashtags
馬會香港傳媒香港新聞業奧運雄心香港新聞博覽館香港運動員繞場一週

招聘會 | 耆康會招聘會明油麻地舉行 逾2700職位空缺 歡迎50歲以上人士申請

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
招聘會 | 耆康會招聘會明油麻地舉行 逾2700職位空缺 歡迎50歲以上人士申請
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多