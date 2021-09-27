【繞場一週】馬會支持新聞博覽館展覽

香港運動員近月在東京奧運、殘奧和全運會連番報捷，全城振奮，令大家再次關注本港的運動發展。Jessie最近就獲邀到香港新聞博覽館，參觀「奧運雄心」專題展覽，透過展示本地傳媒多年來的體育報道，和綜合各方支持體育發展的資訊，加深了對本港精英運動員的認識。

不知不覺，博覽館成立至今已三年，當初在籌組初期獲馬會撥款支持預備工作，之後馬會又支持其傳媒教育項目和舉行大型展覽。過往兩年，Jessie都有抽空參觀展覽，在全城運動狂熱的氛圍下，今次看到李麗珊、李慧詩、張家朗、何詩蓓等奧運精英的報道和故事，感受特別深。

在體育發展路上，傳媒的付出可謂功不可沒。正如馬會主席陳南祿出席展覽揭幕禮時說：「香港新聞行業非常獨特，一個彈丸之地竟然可以容納這麼多電視台、電台以至報館，因此香港新聞業的發展史亦非常值得紀錄的。新聞是歷史初稿，相信今次的展出將會被紀錄在案並發揚光大，成為香港運動發展史重要一頁。」

除了傳媒外，政府和不同組織的支持，對運動發展更為重要。當中馬會多年來不單捐助多個重點項目，如香港體育學院和香港賽馬會精英運動員基金，早前更撥款1億5,000萬港元，以配對形式與政府共同成立「能力提升基金」，給予香港體育發展實實在在的支持。

其實支持運動，可從自己開始，身體力行做運動之餘，還可參觀Jessie推介的「奧運雄心」展覽。展覽由現在起至明年2月於博覽館舉行，開放時間為星期二至日（星期一休息）早上十時至晚上七時，公眾人士可免費參觀。