【繞場一週】馬會領導國際馬壇

不同專業都會成立業內組織，推廣及提升業界發展。在賽馬的專業，國際賽馬組織聯盟 (IFHA)便是國際純種馬競賽運動的全球領導機構。Jessie知道，香港賽馬會最近締造立足國際馬壇領導地位的里程碑，馬會行政總裁應家柏下月將擔任IFHA主席，不但是以香港代表的身份擔任聯盟歷來第二任主席，更是首位來自亞洲區的主席，可見香港賽馬在國際馬壇的領導地位！

國際賽馬組織聯盟由全球逾60個國家及地區的成員組織組成，1993年成立以來，一直致力全面推廣全球純種馬競賽運動的各個領域，包括馬匹及運動員福利，以及保障及提升賽馬在全球的社會及經濟重要性。聯盟多年來由法國代表Louis Romanet擔任主席，應家柏獲委任為IFHA主席前，已是該機構的亞洲區副主席。應家柏下月更上一層樓，接任主席，不但締造歷史，亦可見他在國際賽馬界中深受敬重及推崇，以及香港賽馬運動在國際間獲得肯定。

作為世界馬壇的主要策劃機構，IFHA 不但為業界訂立國際標準及準則，亦負責監督國際賽馬的方向和發展。應家柏說：「我將與各成員組織攜手並肩，應對賽馬業面對的各種挑戰，進一步推動賽馬運動發展。」事實上，應家柏本身同為亞洲賽馬聯盟主席，該機構由29個來自亞洲、大洋洲、非洲及中東的國家賽馬機構及賽馬相關組織所組成。

一向熱愛賽馬運動和純種馬培育工作的應家柏，早於1998年加入馬會，並自2007年起出任行政總裁，領導馬會由一個原先立足本地的賽馬組織，發展成為世界級賽馬機構，建立享譽國際的品牌，馬會慈善信託基金也成為全球十大慈善捐助機構，著實是一項卓越成就。Jessie期望馬會延續使命，向全球展示香港的體育魅力及「我做得到」精神！