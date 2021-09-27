【繞場一週】馬會馬術隊鄭文傑四戰全運會

全國運動會圓滿結束，港隊以兩金五銅的佳績凱旋而歸，選手贏得獎牌固然值得鼓舞，但能夠躋身全運會舞台亦絕不容易。馬會馬術隊騎手鄭文傑（Kenneth）以香港唯一代表身分，於場地障礙個人賽排名第五，順利完成他的第四次全運會之旅。

Kenneth上周夥拍搭檔馬匹Funchal，完成場地障礙個人賽決賽兩輪賽事。雖然他與排名第四的北京騎手同樣獲得13個罰分，但因時間上落後對方3.77秒，最終以第五名完成賽事。不過，Kenneth依然非常欣慰Funchal在惡劣天氣下仍然表現出色，皆因他的主力馬月前受傷，他只有少於一個月時間與Funchal訓練，加上比賽期間的大雨影響第一輪表現，但整體表現已經超出他的預期。

他又特別感謝馬會一直以來的支持，稱今年對他及其他香港騎手來說充滿挑戰，馬會的支持最終令他有機會參與全運會，「我會繼續努力，亦希望更多香港騎手可與我一起參與。」事實上，馬術運動一直是馬會長期支持的範疇，不但透過成立三間公眾騎術學校，推動馬術運動發展，馬會亦於2008年成立馬會馬術隊，培育具潛質的香港騎手，出戰大型國際比賽，Kenneth便是成員之一。此外，馬會透過「香港馬術精英計劃」，為馬會馬術隊及殘疾人馬術隊騎手，提供高質素的訓練及專業支援服務；馬會、香港馬術總會及香港體育學院於2019年更合作推出「香港賽馬會青少年馬術發展計劃」，為年輕騎手提供支援，培育明日之星。

Kenneth早於2008年北京奧運會，以18歲之齡代表香港在主場參賽，與頂級專業騎手同場較勁，自此以後，Kenneth一直是港隊的中流砥柱。儘管近年疫情為賽事帶來挑戰，Kenneth代表香港出戰，已擔當香港及馬術運動的大使角色！