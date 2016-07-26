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【繞場一週】馬術港將何誕華完成奧運歷史之旅
資料由馬會提供
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【繞場一週】馬術港將何誕華完成奧運歷史之旅
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▲何誕華(Thomas)日前與好拍檔Tayberry以42名完成奧運三項賽。(相片由Jon Stroud Media提供)

東奧狂熱持續，港隊今屆創下參賽奧運以來最佳成績，全港市民都為香港運動員驕傲！Jessie留意到今屆馬術賽事亦有港將的身影，馬會馬術隊騎手何誕華 (Thomas) 作為香港首名取得奧運馬術三項賽資格的騎手，本周一 (2日) 完成場地障礙賽後，以42名順利畢業，創下港隊馬術歷史！

馬術是奧運會中，唯一要和動物緊密合作的項目，絕對考驗人、馬的夥伴精神。至於Thomas與他好拍檔Tayberry參與的三項賽，是包含了盛裝舞步賽、場地障礙賽，及需應付自然障礙包括川流、積水及堤岸等的越野障礙賽。

Thomas與Tayberry首戰奧運，在最後一場的場地障礙賽以17.2個罰分完成賽事，雖未能以首25名躋身決賽，但已為香港馬術寫下歷史新一頁。自7歲起於馬會薄扶林公眾騎術學校習騎的Thomas，賽後感謝馬會對他一直以來的支持，希望他的表現能勉勵港人，夢想可成真，他期待回港後與年輕人分享今次東奧之旅，鼓勵他們一步步朝着夢想邁進。Thomas更明言會再接再厲，積極爭取明年杭州亞運會的資格及世界馬術運動會！　

除了奧運會，馬會殘疾人馬術隊成員鍾美娟、曾靝賜和謝佩婷，也將代表香港參與緊接東奧舉行的殘疾人奧運會，是香港馬術在這兩個運動會中，最多運動員獲得參賽資格的一屆，創出港隊歷年最大陣容。一直致力推動馬術運動發展的馬會更派出支援團隊包括培訓經理、教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及物理治療師，為騎手及馬匹在賽事期間提供專業支援。Jessie繼續與香港運動員同心同進，支持他們在未來的賽事全力以赴，爭取佳績！

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▲（左起）鍾美娟、曾靝賜和謝佩婷均來自馬會殘疾人馬術隊，三人將出戰殘疾人奧運會團體賽事。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】馬術港將何誕華完成奧運歷史之旅-278699
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