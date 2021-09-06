【繞場一週】駿步前行不停步

萬眾期待的馬季開鑼日上周日(5日)於沙田馬場舉行，Jessie今年與逾1.7萬馬迷經網上訂座入場，當然要到寓意幸運的銅鑼陣，敲出好運來！當日賽事更錄得逾14.4億元投注額，創歷年開鑼日新高，實在是good season的好開始！而馬會於過去極具挑戰的一年，仍能回饋社會共294億港元，同破歷年紀錄，更是不容易。

馬會週年大會上月底舉行，公布截至今年6月底的2020/21財政年度業績，總結過去一年，馬會回饋社會共294億港元，包括向政府貢獻的各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，以及馬會慈善信託基金審批的慈善捐款。而為回應日後不同的社會需要，基金更制定全新四大策略範疇：豐盛耆年及長者服務、兒童及青年發展、健康社區及培育人才及提升業界水平，以為社會帶來更大效益，並好好發揮馬會的豐富技能及經驗。

還記得去年因應疫情，開鑼日賽事只能接待200多位馬主來賓入場，上周日能夠重現人聲鼎沸的熱鬧場面，實歸功於馬會上下的努力，不但為廣大馬迷提供難得的馬場娛樂，並維持可觀的稅項及慈善貢獻，秉持馬會致力建設更美好社會的宗旨。

常說要了解一間機構的真本領，可見於它應對及處理危機的手法，Jessie相信馬會已成功通過這考驗，誠如馬會主席陳南祿所言：「面對瞬息萬變的公共衞生挑戰，仍能維持正常營運，可見馬會有非凡的適應力及靈活性；更重要是，馬會每每能作出正確的決定，事事以社會福祉為先。」

馬會行政總裁應家柏亦衷心感謝馬會的全體員工，在挑戰重重的一年作出卓越貢獻：「特別是練馬師、騎師、馬房及運輸員工，以至賽馬事務團隊每一位成員都努力不懈，作出不少個人犧牲；同時非常感謝馬迷在困難時刻對我們的支持。」Jessie相信馬會將一直與香港駿步前行，一如駿馬昂首奔騰，香港亦將繼續向前邁進，祝願馬迷以及全港市民新馬季事事順利！