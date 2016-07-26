【繞場一週】體記生力軍炮製奧運Omakase

東京奧運即將開鑼，全城對體育那團火又再燃燒，剛好第八屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」(JSR)亦圓滿結束，為體壇加入幕後生力軍！Jessie知道JSR雖然因為新冠肺炎疫情而一度暫停，但隨著疫情緩和，學員終可參加傳媒工作訓練及體驗炮製體育節目。聽聞在奧運期間，學員更將聯同嘉賓主持梁禮勤及鍾國雄，推出專題節目「JSR - 奧運Omakase」，每日搜羅最新鮮的材料，在JSR Facebook及 YouTube專頁為觀眾送上不一樣的「主持發辦」節目！

在JSR結業禮舉行當天，歷屆的JSR師兄師姐與今屆學員聚首一堂，進行「奧運年自己友三打三籃球錦標賽」，成功奪冠的第六屆師兄，更與由體育專員楊德強、體育節目主持吳毅豪、張志豪及丘雨勤等組成的嘉賓隊作友誼賽。畢業後，部份學員現已獲安排到本地體育傳媒或機構參與暑期實習。

JSR於今年3月展開課程，先由資深傳媒人為學員提供寫作、創意、攝影、攝錄及體育評述訓練，學員其後參與實習，包括採訪本地體育賽事、網上直播慈善籃球賽及五人足球聯賽，更與JSR師兄師姐合力製作「JSR做好體育」專題報導影片等。Jessie收看過學員介紹東奧馬術比賽的短片，實在不比正式體記遜色！登入www.youtube.com/user/hkjcjr，欣賞學員如何透過製作，做好體育。