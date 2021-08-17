【繞場一週】 樹木也「驗身」

樹木同人的身體一樣，可以透過定期檢查，及早發現潛在風險以盡早作出預防或者治療，正所謂「預防勝於治療」。

現時全港約有8,000棵樹木有進行定期「驗身」，因為它們身上都安裝了一個特製傳感器，用來監察樹木的健康狀況，以降低塌樹的風險，延長樹木壽命。Jessie知道這個智能系統由香港賽馬會支持的「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」研發，最近系統技術更會轉移，供發展局的樹木管理辦事處（樹木辦）使用，繼續收集數據，提升香港的樹木管理質素和效率。

為推動健康及可持續發展的社區，馬會於2018年透過其慈善信託基金撥款超過3,200萬港元支持香港理工大學推行計劃，目的就是希望利用科技輔助管理樹木，以便及早做好預防工作，延長樹木壽命。

傳統是用目測或配合簡單的工具來監察樹木，而計劃研發的智能監察及預警系統，就透過在樹木上安裝智能傳感技術的器材，再加上地理資訊系統，做到實時監測樹木擺動或傾斜狀況。此外，系統亦會收集數據做評估，讓樹木管理員有更多額外的參考資料，可以更準確判斷樹木的穩定性。如果有異常情況，系統亦會發出提示訊息，讓有關人員及時跟進。

計劃成果顯著，在國際間均得到認同，包括在本年度日內瓦「國際發明展」網上特別版Special Edition 2021 Inventions Geneva Evaluation Days – Virtual Event中獲得金獎及獲得美國智慧城市博覽會的 Smart 50 Award。

Jessie 期待隨著樹木辦延續為樹木「驗身」這個技術，可以讓更多樹木健康地成長。作為市民的我們，都應該為保護環境出一份力，齊齊愛樹惜樹，實現「人樹共融」的願景。