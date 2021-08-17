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【繞場一週】 樹木也「驗身」
資料由馬會提供
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馬會香港賽馬會慈善信託基金樹木預防勝於治療樹木驗身樹木管理自然保育賽馬會智慧城市樹木管理計劃城市樹木智能監察系統人樹共融繞場一週
【繞場一週】 樹木也「驗身」
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計劃研發的傳感器，透過安裝在樹木底部，來監測樹木的狀況及收集數據。

樹木同人的身體一樣，可以透過定期檢查，及早發現潛在風險以盡早作出預防或者治療，正所謂「預防勝於治療」。
現時全港約有8,000棵樹木有進行定期「驗身」，因為它們身上都安裝了一個特製傳感器，用來監察樹木的健康狀況，以降低塌樹的風險，延長樹木壽命。Jessie知道這個智能系統由香港賽馬會支持的「賽馬會智慧城市樹木管理計劃」研發，最近系統技術更會轉移，供發展局的樹木管理辦事處（樹木辦）使用，繼續收集數據，提升香港的樹木管理質素和效率。
為推動健康及可持續發展的社區，馬會於2018年透過其慈善信託基金撥款超過3,200萬港元支持香港理工大學推行計劃，目的就是希望利用科技輔助管理樹木，以便及早做好預防工作，延長樹木壽命。
傳統是用目測或配合簡單的工具來監察樹木，而計劃研發的智能監察及預警系統，就透過在樹木上安裝智能傳感技術的器材，再加上地理資訊系統，做到實時監測樹木擺動或傾斜狀況。此外，系統亦會收集數據做評估，讓樹木管理員有更多額外的參考資料，可以更準確判斷樹木的穩定性。如果有異常情況，系統亦會發出提示訊息，讓有關人員及時跟進。
計劃成果顯著，在國際間均得到認同，包括在本年度日內瓦「國際發明展」網上特別版Special Edition 2021 Inventions Geneva Evaluation Days – Virtual Event中獲得金獎及獲得美國智慧城市博覽會的 Smart 50 Award。
Jessie 期待隨著樹木辦延續為樹木「驗身」這個技術，可以讓更多樹木健康地成長。作為市民的我們，都應該為保護環境出一份力，齊齊愛樹惜樹，實現「人樹共融」的願景。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【繞場一週】-樹木也「驗身」-281527
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