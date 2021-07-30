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【荷花BB展2021】會場直擊必買嬰幼兒及孕婦用品 附am730讀者限定優惠
3 小時前
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荷花BB展2021第29屆國際嬰兒兒童用品博覽灣仔會展嬰兒用品孕婦用品母嬰用品CATALOKAWAI馬百良魚鱻森寶寶百味喜臨Haenim
【荷花BB展2021】會場直擊必買嬰幼兒及孕婦用品 附am730讀者限定優惠
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每年暑假都會舉行的親子界矚目盛事、由荷花集團主辦的全港最大型荷花BB展「第29屆國際嬰兒、兒童用品博覽」今日正式開幕！全場超過400個攤位、逾500個品牌，齊備最新最潮孕婦及嬰幼兒產品，由奶粉至防疫清潔用品統統一應俱全，產品優惠低至三折。除了場內至抵折扣優惠外，大會更於場內每日派發「限量孕婦福袋」及「博覽入場獎賞」，並新增「消費大獎賞」，全場消費滿$1,000或以上可換領豐富禮品。今年不少參展商特別加碼推出多個搶手優惠及大送豐富禮品吸客，即睇今年必買熱門筍貨推介：

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掃瞄QR Code並填妥資料，即可以會場優惠價$50買走CATALO健康食品福袋，包括：小企鵝購物袋、孕婦多元營養組合7包、孕婦天然全效營養配方60粒及兒童維他命營養小熊軟糖50粒（總值$683） •展位：F01 – 02, 17 – 18
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購物滿$600即送多用途儲物籃乙個 •展位：F01 – 02, 17 – 18
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掃瞄QR code參加挑戰，成功挑戰按中4.1秒，即可獲贈神秘禮品乙份 •展位：F01 – 02, 17 – 18
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KAWAI美肌套裝$450（原價$800）；KAWAI兒童成長套裝$525（原價$778） •展位：J04
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多款KAWAI王牌產品會場限定驚喜價發售 •展位：J04
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（BB展優先發售）全新有機胚芽米餅$90/2盒、$120/3盒 •展位：ZA03 – 04
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陽光QQ麵$180/5罐、$410/12罐；無添加鹽紫菜$135/3盒、$250/6盒；米米粥$155/8包、$380/20包（再送2包粥）、$590/35包（再送2包粥）；3合1有機BB胚芽米$115/3包、$360/10包（再送2包） •展位：ZA03 – 04
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喜臨典雅系列紫外線UV LED消毒烘乾機 會場自取價$2,588 送PLIBE貝比便攜式等離子空氣淨化器及牙刷架（價值$1,088） •展位：C06 – 07
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喜臨便攜式雙邊電動奶泵7A Lite 會場自取價$990 送喜臨感溫即棄母乳儲存袋（30個/盒）及牙刷架 •展位：C06 – 07
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馬百良十六度超特濃熬雞精$348/盒（標準價$798）；馬百良十二度特濃熬雞精$298/盒（標準價$598） •展位：B17 – 18
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日本菠蘿軟糖$25（標準價$38）；日本柚子軟糖$25（標準價$38） •展位：B17 – 18
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魚鱻森寶寶粥$118（原價$138），買6盒送1盒 •展位：G08 – 09, 18 – 19
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魚鱻森虱目魚精常溫版（60ml X 10包裝）$512；冷凍版（60ml X 15包裝）$726 •展位：G08 – 09, 18 – 19
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多款嬰兒手推車震撼價及陳列價發售 •展位：A01
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多款嬰幼兒汽車座椅震撼價及陳列價發售 •展位：A01
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韓國RENEWALLIFE有機米嬰兒食品$100/6包（原價$32/包） •展位：A01
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TINY LOVE魔幻故事音樂遊戲墊$459（原價$659）；TINY LOVE魔幻長方形遊戲墊$319（原價$459） •展位：A01

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鑑於疫情持續，大會於場內場外增設一系列嚴密的防疫措施，包括所有進入會展及會場前均須量度體溫；參展商及其職員須預先進行「2019冠狀病毒的聚合酶連鎖反應核酸檢測」，並提交檢測報告，或已完成接種了2劑2019冠狀病毒病疫苗，並提交2019冠狀病毒疫苗接種紀錄；場內不同地點提供酒精搓手液、加強場內鮮風轉換效率、活動場地在每日活動完結後會進行清潔清毒及所有場內攤位不作試食試飲安排等，確保入場人士能夠在安全衛生的環境下購物。

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29屆國際嬰兒、兒童用品博覽

日期：2021年8月5至8日（四至日）

時間：10:00 – 20:00（8月5至7日）；10:00 – 19:00（8月8日）

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall3B – D展覽廳

網址：www.babyexpo.com.hk

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【荷花bb展2021】會場直擊必買嬰幼兒及孕婦用品-279076
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