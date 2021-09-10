am偵查│無牌自家製月餅食安堪憂 冰皮月餅無冰袋現倒汗水

中秋佳節將近，網上平台湧現無牌自家製月餅，食物安全堪憂。本報發現，不少網店除無牌經營外，運送及儲存月餅過程亦極其馬虎，部分網店甚至以可收取政府電子消費券作招徠。其中，有自家製的冰皮月餅，非但未有附上冰袋，在溫差下出現倒汗水，而且沒有貼上食物標籤，成分無從得知。有醫生警告，網上來歷不明、未經高溫烘焙的月餅易成細菌溫床，隨時食物中毒。

記者：劉凱欣

一年一度的中秋節將至，寓意團圓的月餅開始熱賣。在網上平台，只要輸入「自家製」、「手作月餅」等關鍵字，便輕易搜尋到近百個帖子。月餅款式更是包羅萬有，售價由60元至逾200元不等。不過，翻查食環署網頁的食物製造廠名單，這些網店均無持有當局簽發的食物業牌照，暗藏「甜蜜陷阱」。本報記者早前佯裝顧客，在社交網站找到一間標榜「自家製冰皮月餅」的家庭式網店。其帖子介紹，網店所出售的月餅共有3款口味，並可即叫即整，每件索價15元。記者查詢是否可散裝訂購冰皮月餅試食時，店主即表示：「可以可以！你想幾時要？整完可以港鐵站或我屋企附近拎。」

冰皮月餅未附冰袋現倒汗水

賣家其後相約記者，在天水圍一屋苑附近進行交收，期間賣家左顧右盼，然後快速從袋中取出兩個以膠紙封口的冰皮月餅，「我第一次屋企整㗎咋，你食下好唔好食，俾啲意見我改進。」不過，賣家並未附上冰袋，兩個月餅出現明顯倒汗水，衛生成疑。

另外，有網店亦標榜出售多款手工月餅，但包裝袋上卻未有標示營養成分，或有效食用日期等資料。當記者質疑月餅是否符合食安標準時，店主大拍心口指：「每次做完都會俾我屋企嗰啲『白老鼠』試咗先出售！」她又透露，自己有正職，只是業餘做月餅，並謂：「我拎俾同事食佢哋都無問題，你可以放心。」事實上，經網店出售的月餅千奇百怪，令人卻步。有網店店主力銷所謂「自家製占卜球低糖流心奶黃月餅」，並教路指：「你食嗰陣可以將個月餅，放入有金箔嘅占卜球入面轆兩轆，唔好食過量就得。」更有網店店主自稱其月餅餡內的冬瓜蓉，由內地台山鄉下直送，極具特色，並促記者有買趁手。

網店收電子消費券作招徠吸客

更離譜的是，有網店為吸客，更以接受電子消費券作招徠，購買自家製流心奶黃月餅。記者欲了解收取電子消費券的詳情時，店主則顧左右而言他，只簡短謂：「同某舖合作一個月。」當記者再追問下去，她則以「用消費券訂的單已截」為由推搪，拒絕再答。

根據《食物業規例》，經營涉及配製食物出售(包括網上銷售)供人在食物業處所以外地方進食的食物業，須領有食環署簽發的食物製造廠牌照。《規例》又列明，任何人無牌經營食物業，即屬犯罪，違者可被檢控。最高可處罰款5萬元及監禁6個月，另加每日罰款900元。家庭醫生關嘉美警告，冰皮月餅應儲存於攝氏4度或以下，網上來歷不明、未經高溫烘焙的月餅，尤其當中含奶類及蛋類成分，容易滋生沙門氏菌和大腸桿菌，嚴重更會令人食物中毒。



食環署19年至今共103宗檢控

食環署發言人回覆指，就網上銷售食物涉及無牌經營食物業處所，於2019年至今年7月共提出103宗檢控。署方人員亦一直有監察網上銷售食物的情況，如有足夠證據，會提出檢控。