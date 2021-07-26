【am專訪】無障礙劇團 冀衝破障礙 演出真我 逆風追夢

無論是殘障還是健全，是運動員還是白領上班族，只要相信自己就能突破極限，創造無限可能。由本地專業劇團「糊塗戲班」組成的「無障礙劇團」，今年將上演年度舞台劇《逆風而行2.0》，透過逾70名傷健演員同台演出，展現平等和共融的理念，冀以生命影響生命。劇中的障別演員不止是飾演一個角色，更多的是透過演戲和故事本身激勵自己，砥礪前行；導演和編劇相信透過戲劇，把這顆共融的種子，種在各人心中，終有天會萌芽結果。

文：文詠琛 攝：陳奕釗

劇中兩位分別在人生中遇障礙的演員，Crystal和Hyginus並沒有把劇團當成「圍威喂」的避風港，反而希望藉此平台突破自己。自小患有白化症的Crystal有著獨特的外表，金白的頭髮、眉毛、眼睫毛令她顯得格外矚目，面對街上極高的「回頭率」，她早習以為常亦不責怪，「他們只是不了解而感到好奇，想去看多兩眼………所以這也是我參加戲劇班的部分原因，希望與不同人相處，讓更多人認識這個病。」

故事激勵 堅持追夢

白化症是由基因遺傳造成，約每2萬人中有1人患病，由於體內天生色素不健全，導致眼珠、毛髮與皮膚顏色較淺，通常伴隨弱視，並須避免曬太陽。二十多歲、有輕度弱視的Crystal夢想成為幼稚園教師或從事幼兒教育工作，雖然具備相關的專業證書，但至今一直未能圓夢，「他們(僱主)會質疑你有視障，能否做到一眼關七？能否留意到小朋友的安全？但你從來都沒有給我機會嘗試，又怎知我做不到？」即使習慣了別人的眼光，但面對這些質疑，Crystal仍心有不甘落淚道：「我好想打破這些思想，讓大家知道即使你有視障或不同障別，都可以在主流社會生活。」Crystal又指雖然夢想未達成，「但這套劇都激勵了我，繼續堅持自己做的事。」

至於另一團員Hyginus表示參加訓練班時大家已學懂主動幫忙，在平等和互相包容空間下相處。他舉例指，有一位視障同學看得不太清楚，導師便會安排一位較健全的同學協助；或者劇團排練到很夜，同學都會送視障同學去地鐵站。



勇於接受不完美自己

三十出頭的Hyginus在大專時期已十分熱衷於戲劇表演，惟因情緒病一度放棄。十年後的今天再次加入劇團的他表示，自己抑壓多年的表演慾終於得到釋放，他表示在劇團中可以很放心信任同學和老師，暢所欲言，「劇團包容性很大，不論老師、導演、後台職員和演員，在外界看來異於常人的事情在這裏也變得平常。我希望藉今次機會探索一下自己的可能性和發展。」

香港工作普遍工時長、壓力大， 從情緒病中康復的Hyginus表示仍難以適應這種令人窒息的全職工作節奏，加上目前決定以自己的精神健康為優先，至今仍以兼職工作為主，「在香港，你有壓力就代表你軟弱、抗壓力低，然後便叫你學習如何抗壓。但其實並不是這樣，每人的性格和能力不同，怎能一概而論？」雖然在劇中只是飾演小角色，但Hyginus坦言在這裏尋回了自己喜愛戲劇的初心，他表示排戲期間對共融的理念有很深刻的體會，「你要別人去接受自己， 你首先要接受自己； 如果連你自己都不接受自己，如何說服別人接受自己？」此外，他又認為毋須刻意逃避或迴避自己的過去，亦毋須放大標籤，表示自己是有精神健康問題，「只要平常心面對，和其他人的相處就會比較順利自然。」

去年因疫情關係，《逆風而行》改以網上放映，今年終於可以連同超過70位不同障別及健全演員踏上舞台演出《逆風而行2.0》，編劇兼副導演魏綺珊認為故事十分值得真正搬上舞台，「主角在十分艱難的環境中把不可能變成可能，希望透過這個故事激勵大家，在面對困難的時候堅持信念。」

放下自己 走向共融

共融理念知易行難，魏綺珊及導演陳文剛認為當中秘訣就是要「一視同仁、放下自己，用他們的方式與他們的溝通」，只要不逃避、願意溝通，就是走向共融的橋樑。不少學員都希望藉此平台自我挑戰，第五度執導大型共融舞台劇的陳文剛指，有視障學員表示想嘗試跳舞，對於如何教導視障學員跳舞也有不少難度，不過團隊也未有因此「縮沙」，願意一同接受挑戰。兩人強調，無論在寫劇本、選角等過程中從來都不會刻意去「遷就」任何人，「在台上大家都是演員，平等地去演出，不會突出哪個是障別，反而會在演出細節上作調整，淡化演員的障別。」

籌辦無障礙劇團不容易，是甚麼讓兩人堅持？魏綺珊表示，她的推動力源於見到學員改變和進步的那份滿足感，陳文剛亦表示看見學員的改變和小進步，對於他們來說時非常大的回報；他又認為，這些年他們像農夫，散播「價值觀的種子」，不少年青學員在參與這戲劇過程時，已把共融理念植根在心中，「當將來他們成為獨當一面的人物時， 這些種子或會在他們心中再發揚光大。如果有這樣的一日，即使我們看不到，也心滿意足。」

《逆風而行2.0》以非洲少年威廉．坎寬巴 (William Kamkwamba) 的真實故事為藍本，講述主角韋恩斯面對家鄉長年旱災和糧食短缺的危機，他從書本上自學，利用垃圾場的廢物製造風車，最終成功研發風力發電抽取地下水，為村落解決旱災及饑荒。舞台劇將於今年9月10日至12日，於元朗劇院演藝廳演出，門票現於城市售票網售票處發售。