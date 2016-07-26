【am專訪】鄧達智攜伴 談大叔的(戀)愛 嘆本港同志平權進展緩慢

香港罕有的BL(Boy's Love)電視劇《大叔的愛》掀起全城熱潮，今晚將播出大結局，不少觀眾十分期待田田和阿牧有情人終成眷屬，有個Happy Ending！然而回歸現實，同性戀者在港仍面對很多挑戰和困難，本地著名時裝設計師鄧達智(William)與同性醫生伴侶陳梓欣(Clement)結婚近4年，慨嘆本港同志平權進展緩慢，對於有立法會議員針對同樂運動會更感可惜和失望。

文：文詠琛、攝：鍾式明



現年63歲的William與48歲的Clement自2016開始拍拖，2017年9月在香港舉辦婚宴，翌年6月在英國註冊，情定終身。然而兩人一早已拋開世俗眼光，在乎的不是一紙婚約，而是希望有生之年抓緊自己的所愛。Clement表示，沒想過William這麼快求婚，本來打算先慢慢相處觀察，但最後被對方打動，最終拉埋天窗。William就指，自己做事一向習慣「打鐵趁熱」，而感情世界千變萬化，加上Clement比自己年輕一截，笑言自己「時間無多」，要把握機會珍惜眼前人，「我覺得去到人生尾段，仍然有個人出現，令我好死心塌地愛他，而他的存在是使我感到舒服的，十分難得。」



村民背後嘲笑「基佬」發火

身為元朗屏山鄧氏第二十六代後人的William坦言，帶著圍村原居民的身份宣布出櫃結婚「對自己、屋企人和成條村都好大衝擊。但我覺得社會會變，雖然我最近聽到一些建制派的聲音，對同性戀感到害怕，像倒退返我小時候當時社會看待同性戀的情況。其實在這個年代十分不合時宜，因為對年輕一代來說，同性戀早已不是一個問題，不應該再出現這種反對聲音。」

自兩人高調認愛以來，是否已能完全無視街外人的眼光？William憶述，近來某次在村內散步的時候，遇著兩個十來歲的小孩在他背後竊竊私語，他思考後決定轉身嚴正言辭地對他們說：「如果你想叫我一聲『基佬』，我不是不允許你講，但你要在我前面講，不要在我背後講，你是男仔，你要承擔你說的話。」他指其中一個男生「嚇到喊」，「但我一定要正視這件事，不能當沒有聽見，有需要時我都會火爆。」雖然村民對他有異議，但William表示問心無愧亦不會特別在乎他們在背後的討論，「講心個句，我為新界元朗圍村在文化推動等各方面都做了很多事情，可以講對得佢哋住。」身為專業人士的Clement表示，「在醫學界，我們都知道同性戀不是一個疾病，是天生或後天的影響，因此大家了解後都尊重，甚至支持，故比較少聽到冷言冷語。」

奮不顧身全為愛

背負著多重身份的William深知宣布與Clement結婚有很多後果要承擔，是甚麼原因令William選擇奮不顧身？他堅定地表示：「全為了愛！除了這個理由，我找不到其他原因。」另外，William自認已是大叔，兩人的相處模式「唔似十八、廿二啲𡃁仔追求咁多生活情趣」，加上曾經歷數次高風險和癌症手術，又曾感染新冠肺炎，William坦言對生死看得很開，「人生只有一次，趁仍可呼吸的時候做得幾多得幾多。」William又認為「性取向是天生的，雖然父母生我出來，但他們不會明白和了解我的心情、處境和壓力。雖然我不太介意別人的閒言閒語和眼神，但我介意我的父母因此而受到攻擊，所以父母離世後，某程度上我覺得是無後顧之憂，意思是指我毋須再擔心他們因為我而要承受外界的攻擊。」至於Clement的雙親均已過身，親友亦大部分不在港，故亦毋須向任何人交代。

《大叔的愛》跑出 打破同性戀負面印象

第11屆同樂運動會(Gay Game)明年將首次在亞洲地區香港舉辦，早前建制派立法會議員何君堯曾指，香港政府不應投放資金於同樂運動會，更稱「唔想賺呢啲污糟錢」。William不點名回應指，「在香港這個先進現代化的大都會，反對運動會的聲音竟然炒到咁熱，我覺得好可惜……我們每人都應該有自己的信念和自由，做認為正確的事情。」Clement表示對比電視劇，運動會是更好的平台推廣同志平權，「同性戀者其實與異性戀者沒有甚麼分別，只是性取向不同……相信運動會可以帶來正面影響，因為做運動毋須分性別、健全還是傷殘，是一個很好的機會去打破(成見)，我都有興趣參賽。」

對於港府在推動同志平權方面是否可以做更多， William慨嘆本港同志平權進展緩慢，但表示「不是每樣事都要靠政府，政府推行的事情也不一定成功，有時候民間反而能帶來驚喜。例如《大叔的愛》，不是政府和『大台』做的，但它能石破天驚跑出，打破過去以往每逢電視劇有關同性戀題材就肯定是負面的印象，身邊有朋友表示，看到黃德斌在劇中kiss男仔都覺得很興奮。」Clement則認為政府角色被動，往往有人提出同志配偶權利的訴訟才會處理，「希望未來政府肯做多些，讓香港同性戀者可以獲得基本權利，令其配偶或子女得到平等對待。」