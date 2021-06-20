一場手術決定一生臉孔 無懼療程漫長

兔唇協會與父母寶寶同行

香港每年約有80至100名兔唇（正名唇顎裂）患者，屬先天性缺陷，當嬰孩出世後數周內便要面對人生第一場手術，接着20年還要經歷幾次矯正手術。試問家長又豈能處之泰然呢？不過，對於16個月大的柏堯，剛剛完成了第一場補唇手術，回復正常的臉孔，其父母覺得最開心的是當初堅定地帶柏堯來到這個世界，亦感激香港兔唇裂顎協會一直扶持，幫助他們面對孩子的療程。

一年多前，當時年僅24歲的柏堯母是一名新手媽媽，在懷孕第21周時發現柏堯是兔唇寶寶，醫生凝重地向她說：

「你可以考慮要或唔要。」

對兔唇毫無認知的柏堯母晴天霹靂，充滿憂慮，以為該病是非常嚴重，更一度萌生放棄柏堯的念頭。惟柏堯父表現樂觀亦有擔當，

「即使未來對家庭經濟帶來衝擊，但都唔希望放棄生命，定要面對困難。」

同日，柏堯父母從社交平台認識非牟利病人組織香港兔唇裂顎協會，便馬上到協會跟負責人朱太詳談。了解到柏堯年幼時要接受補唇和補顎手術，可能還有言語治療及耳鼻喉科跟進。約10歲時，他需接受補牙骨手術和矯齒治療。等他長大後，還需要接受唇和鼻的整容手術，而這個手術對柏堯是非常重要，可以改善兔唇外貌和功能問題。

湊B方法與別不同

初步了解孩子未來要接受的手術和治療，並得知協會將在整個療程中支援和協助，柏堯父母放心了許多。由於補唇手術決定柏堯一生面孔，所以柏堯父母二話不說便由瑪嘉烈醫院轉到屯門醫院生產，因為他們家居屯門，同時更重要的是柏堯可以在該院的整形外科部得到初生及成年期的整形手術治療。

2020年2月柏堯呱呱落地，他患有側邊唇裂、顎裂和牙骨裂。當時，正值新冠肺炎最嚴重之時，醫生叮囑，柏堯在第一次補唇手術前2周內不能夠生病，令父母產生了無形壓力。這段時間，柏堯父母走到協會參加各樣的小組和工作坊，學會照顧兔唇寶寶的方法，例如：幫柏堯做非手術性唇鼻矯形（即上唇貼膠布和戴矯形鼻勾）及學習餵奶技巧等。柏堯父指：

「因為協會職員和義工都係過來人，明白小朋友同家長嘅困難，可以第一時間糾正我哋嘅錯誤。」

柏堯母接着舉例說：

「兔唇寶寶嘅餵奶手法係有另一套技巧，甚至係如果用咗正常人個套，更容易出現哽嗆。」

補唇前，當其他父母在哄BB睡時，柏堯父母就要小心翼翼地為柏堯貼上唇膠布和戴鼻勾。

補唇後，當其他父母在哄BB笑時，柏堯父母就要小心翼翼地為柏堯按摩上唇疤痕。

終於他們的努力和堅持得到很大的回報，當然還有賴成功的補唇手術！

兔唇協會與寶寶和父母同行

在柏堯完成第一期手術，修補缺裂的上唇及上顎結構後，柏堯父母如釋重負，回想懷孕第21周當日的徬徨其實是過份擔憂，以及想向同路人說：

「唔好怕自己小朋友與別不同，更加唔使杞人憂天，要主動問同路人汲收經驗，咁樣條路就會輕鬆易行好多。」

至於未來，柏堯父母擔心兒子可能會有語言問題，將計劃接受協會的言語治療服務，及早改善柏堯的發音問題。

其實，兔唇寶寶專用的奶樽、鼻勾、鼻托等，在市面上難有提供，所以柏堯父母都慶幸第一時間找上兔唇協會幫助及購買，省下了不必要的功夫。

