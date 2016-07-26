一家四口慘遭毒手 日警廿年後鎖定疑兇

2000年12月30日，日本東京世田谷區的一家四口，包括兩名未滿10歲的兒童，遭兇手入屋殺害。雖然兇手張狂到在案發屋內吃戶主的美食以及上網買表演門票，但是廿年來警方未能鎖定疑兇。但案件近期傳出有突破，日本警方據報已鎖定一名當年20多歲的烤肉店兼職員工。

這宗被稱為「世田谷一家殺害事件」的兇殘，是日本懸賞最高的案件之一，案件的兇殘程度以及兇手的行徑也是當時相當受關注。根據當年的報道，兇手在闖入世田谷區上祖師谷三丁目的一個民房內，先後將44歲的戶主、戶主41歲的妻子以及其兩名分別8歲及6歲的子女殺害。

日本懸賞最高案件之一

兇手行兇之後未有立即離開案發的民居，更在雪櫃內拿取雪糕、哈蜜瓜等享用。之後兇手更曾經利用戶主的電腦上網，意圖購買劇場門票但未有成功，更在民居內小睡片刻。

雖然兇手留下大量痕跡，然而過去20年來日本警方未能從中鎖定任何人物。而案件獲懸賞2,000萬日圓（約136.5萬港元），是其中一件最高懸賞的案件之一。

警疑鎖定一兼職廚工

事隔20年之後，近期案件似乎有突破。在上月底，日本警方聯絡一名60多歲男子，以了解他20年前的一名同事。據日本傳媒報道，當年他在世田谷區一間烤肉店工作，另有一名20多歲的廚房兼職同事。男子透露，在2001年的元旦，見到該同事的手包紮着。當年兇手在行兇後，手一度被女戶主反抗所傷。

其同事又透露，該名當時20多歲的廚房兼職在多方面的特徵確實與兇徒的特徵有近似之處。據傳媒表示，日本警方已對該烤肉店除兼職男子外的員工作出問話。根據報道，警方當年手握了兇手的DNA樣本、指紋等的資料，但是比對過未有發現。而現時有可能鎖定了兇手，可以再作比對以確定男子是否元兇。