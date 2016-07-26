變種病毒｜一文睇清Delta病毒株蔓延成點？全球各地「淪陷」情況

本港發現涉及新冠肺炎Delta變種病毒株的L452R變異個案，全城關注。Delta最先在印度出現，已漸成全球疫情的主流病毒品種，迄今傳至最少92個國家及地區，涉最多病例的印度以外地區是英國。截至本月16日，英國確定的Delta病例已近7.6萬宗，亦是令該國早前延長抗疫措施的罪魁禍首。

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澳洲

最新「受害」國家是澳洲，新南威爾士省因Delta而疫情反彈，包括悉尼在內的「大悉尼區」(Greater Sydney)昨日(26日)傍晚起封城兩周。新省周日公布增30宗新病例，省長貝爾吉格利安指Delta傳播力高(專家指約高六成)，料未來數日當地病例將續增。

英國

英國方面，Delta的個案上升速度明顯超越最先在英國出現的Alpha病毒株。Alpha目前累計有逾27.2萬宗病例，雖然高於Delta的約7.6萬宗，但前者近期僅增加約4,000宗，後者卻激增逾3.3萬宗，佔英國新例逾60%。

美國

據美國疾控中心(CDC)數據，Delta目前佔美國新症逾20%，較兩周前的9.9%倍翻，有專家認為比率會在下月中升至逾50%。

意大利

意大利目前的Delta及Kappa(另一在印度最先出現的變種病毒株)，佔當地新症的比率，由5月的4.2%飆升至6月的近17%。

德國

德國的Delta病例目前佔約15%，但衛生部長史潘( Jens Spahn)上周五稱，預期最快數周內成為主流。

葡萄牙

葡萄牙目前Delta個案比率已達51%，首都里斯本更達70%。

俄羅斯

6月26日宣布新增21,665宗新冠病例，逾三分一來自莫斯科。當局把疫情反彈歸咎於Delta在蔓延及疫苗接種進度慢。莫斯科市長蘇比雅寧(Sergei Sobyanin)日前發表講話指市內Delta個案愈來愈多，佔市內新症90%，呼籲民眾打針，否則將須「封城及關閉一切」。

以色列

已有約55%國民打齊兩劑疫苗的以色列，因Delta來勢洶洶、兩間學校爆發病例，上周五(25日)恢復解除了短短10日的室內口罩令。

台灣

本月初從秘魯入境的一對婆孫月中確診後驗出感染Delta，是台灣首例。截至6月26日，Delta感染群組增至12人確診，全部在屏東縣。

泰國

目前病例約90%為Alpha、9%為Delta、1%為Beta(在南非最早發現)，專家料未來3至4個月Delta病例將增加。

南韓

當局6月24日稱目前處於Delta輸入的「初期階段」，有必要外防輸入、內防擴散。該國目前累計有約190宗Delta病例，當中3宗為本土病例。

日本

一名準備參加東京奧運的烏干達隊成員，抵埗後確診並驗出Delta。其後再有一名烏干達選手確診。各界擔心Delta會隨東奧舉行在日本引發新一波疫情。

Delta未平 「Delta Plus」又起?

Delta令人心惶惶之際，印度日前宣布在當地發現約40宗「Delta Plus」(Delta+)個案，又名「B.1.617.2.1」或「AY.1」，病毒經過進一步突變。Delta Plus與普通Delta不同之處，是涉及「 K417N 」變異。「K417N」會影響病毒的「刺蛋白」，可能會令其更容易附於受感染細胞。但專家目前仍在研究Delta Plus在傳播力、與肺細胞結合及人體抗體反應上，有何不同。CNN指，目前全球有11個國家發現共約200宗Delta Plus病例，暫錄得一宗死亡個案，患者居於印度。