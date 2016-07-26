一文睇清全港分區貧窮率及貧窮人口分布 你住嗰區係咪最窮？

政府昨日公布《香港貧窮情況報告》，去年本港貧窮人口創12年新高，達到165.3萬人，貧窮率為23.6%；在政府政策介入後，貧窮人口為55.4萬，貧窮率則為7.9%。

政策介入前 觀塘繼續最窮

然而，如以政府政策介入前的數據計算，按本港18個區議會分區劃分，貧窮率最高的是觀塘(28.8%)，其次為葵青(27.5%)、黃大仙(27.1%)、北區(27.0%)、深水埗(26.5%)等；而貧窮率最低的3個地區，分別為中西區(16.9%)、灣仔(17.0%)及西貢(17.6%)。不過，觀塘、葵青、黃大仙、北區、深水埗、屯門及元朗這些地區貧窮戶，由於受惠於政府各項扶貧助弱措施比例相對較高，因此在計及政府政策介入的成效後，這7區貧窮率下降幅度明顯。

政策介入後 元朗貧窮人口最多

在貧窮人口方面，如以政府政策介入前數據計算，觀塘是最多貧窮人口的地區，達191,500人，其次為葵青及黃大仙，分別有133,300人及108,200人；而中西區及灣仔的貧窮人口最少。在政策介入後，元朗的貧窮人口是18區當中最多，有5.78萬人，其次為沙田及屯門，分別有4.61萬人及4.12萬人。

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