一票三展 書展下月14日開鑼 貿發局：書籍涉違國安法交警方

去年書展延期兩次仍未能成功舉辦，貿發局昨公布書展2021將於下月14至20日舉辦，連同「香港運動消閒博覽」及新設的「零食世界」3個展覽一併在灣仔會展舉行，合共有738間參展商參與。貿發局副總裁周啟良指，書展不會審批書籍，但如收到任何書籍涉違《國安法》的投訴，將交予警方處理。

周啟良料今年人流可達60至70萬人次，並指當局會於下月5日再與衛生防護中心檢視疫情及決定是否如期舉辦。防疫措施上，大會要求貿發局及參展商工作人員須於14日前完成兩針新冠疫苗接種，或有14日內的新冠檢測陰性證明。至於入場市民只須掃「安心出行」app或填寫個人資料。大會將與衛生防護中心緊密溝通，一旦於展覽出現確診個案，將按照相關專業指示，為展區作消毒清潔。



3.5萬張免費門票贈打針市民

對於已打針的市民亦享優惠，書展舉辦「齊心接種，消閒『悅』讀」行動，送出3.5萬張門票，市民於現場購票時展示一針或兩針新冠疫苗接種證明，均可免費入場，每日設不同配額，先到先得。活動獲逾60間參展商支持，為相關市民提供買書額外折扣及現金優惠，送出特別版書籍及贈品等，詳情將展示於書展應用程式或網站。

就書籍審批，周啟良指書展是自由開放的平台，一直沒有審批書籍，如收到任何書籍涉違《國安法》的投訴，會交由警方處理，並要求參展商收起相關書籍，如拒絕會保留其往後的參展資格。他補充指，按過往30年經驗，參展商非常自律，《國安法》實施後，他相信大家都「睇到條線」，強調大會不可能做評審，但相信出版社知悉香港法例，亦會自律及珍惜書展平台。

今年書展以「洗滌心靈·鼓舞人生 再啟航」為主題，設綜合書刊館、兒童天地、國際文化村等16個展館，亦於3樓設「文藝廊」，展出作家的手稿、書法作品等，以及「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」和「香港故宮文化博物館」展區。

今年書展首設「零食世界2021」，於5樓展館出售環球零食、健康食品、天然食品等多款零食。大會亦搜羅本港機場、台灣、馬來西亞、印尼等多地的特色零食，包括原只在機場出售的特大版珍寶珠、馬來西亞貓山王榴槤麻糬、台灣著名鳳梨酥、西班牙脆豬皮和英國蓮子脆脆及鷹嘴豆脆片等。受防疫措施限制，市民不能在場內進食。而今屆香港運動消閒博覽將匯聚多款運動、消閒產品及服務。

3個展覽共用一張門票，成人票價為25元，現場售票將不設實體門票，市民若現場購票，須以八達通方式付費入場，部分時段可享10元票價入場優惠。除現場售票，門票於全線7-11便利店及八達通手機應用程式有售，Circle K便利店則於28日開售。