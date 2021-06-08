一網成擒｜FBI假通訊加密app裝木馬程式 全球90國罪犯中招澳洲拘逾200人

全球90國數以千計罪犯齊齊中了美國聯邦調查局(FBI)「假app」圈套，FBI研發出通訊加密程式AN0M，其實裡面裝有木馬程式，再由線人引入地下犯罪世界，還獲一名犯罪界KOL無意中推介使更多人使用，滲入犯罪集團、亞洲犯罪組織、販毒集團、走私軍火商和電單車黨。這個跨國「木馬防護盾行動」(Operation Trojan Shield)利用AN0M監視了罪犯3年，app內的木馬程式將罪犯的秘密訊息轉發給FBI探員和澳洲聯邦警方，涉及約2,000萬訊息。澳洲、美國、英國和歐洲昨晚展開聯合拘捕行動，單是澳洲便出動了4,000名警員，拘控了224人。

FBI先破壞犯罪界加密通訊平台

美國法庭文件指拘捕了數百人，並搗破了數宗大型毒品偷運。另有報道指，透過「木馬防護盾行動」揭發了21宗謀殺陰謀，被捕人士包括犯罪集團首腦和電視真人騷演員。澳洲總理莫里森今日稱，是次行動重擊了有組織罪行，不單只是在澳洲，而是全球的有組織罪行。FBI最先滲透入罪犯使用的加密系統Phantom Secure，並瓦解Sky Global，新西蘭警方指這兩個加密通訊平台的關閉，令加密通訊市場出現巨大真空，FBI研發了AN0M填補。根據法庭文件，FBI與業內人士一起研發AN0M，並透過Phantom Secure網絡向罪犯客戶發放AN0M電話，發出了50個，大部發給澳洲罪犯作為測試。

使用特設電話收發訊息

AN0M無收發電郵和通話功能或GPS(全球定位系統)服務，只可向其他AN0M電話收發訊息，用戶須用密碼才可進入，其他罪犯須由一名罪犯推介才可使用。澳洲當局靠線人將AN0M電話推介給地下犯罪世界的具影響力人士，包括澳洲一名逃到土耳其、被通緝的販毒首腦，以獲取犯罪界的信任，讓它流傳和受到罪犯普及使用。最後除了南極洲，11,800部AN0M電話流向了各大洲，大部分在澳洲、西班牙、德國和荷蘭使用。不過，有關行動被一名博客在今年3月踢爆，指AN0M傳安全漏洞，並聲稱那是騙局，與澳洲、美國和其他五眼聯盟成員有關，該篇文章其後被刪除。