一Click即搶全城賞850萬電子優惠券 加碼人氣換購五連賞 掃貨迎聖誕

用光消費券？不怕，還有港鐵商場的電子優惠券，讓你繼續盡享消費樂趣！港鐵商場承接消費熱潮，於11月8日下午2時起加碼推出「一Click即搶全城賞」推廣活動，送出850萬元電子優惠券，名額超過2萬個，每人最多可獨得$900電子優惠券。為迎接聖誕，由11月15日起更有人氣產品五連賞，只需於指定商戶消費滿指定金額，即可用超抵價換領熱門電子產品及聖誕禮物，頭炮禮品更包括iPhone 13！

港鐵商場早前送出的500萬電子優惠券備受市民歡迎，活動開始短短30分鐘內就派完所有優惠券，成為城中熱話！有見及此，港鐵旗下12間商場再度加碼推出「一Click即搶全城賞」活動，送出超過2萬份，總值850萬元的港鐵商場電子優惠券。於11月8日下午2時起，MTR Mobile登記用戶可透過MTR Mobile，以先到先得形式領取電子優惠券。只需簡單三步，每人最多可獨得$900電子優惠券，包括4張HK$100指定類別電子優惠券及HK$500港鐵商場時裝及美容電子優惠券。12間港鐵商場遍佈全港，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，方便人人開心玩樂shopping！



聖誕消費換人氣產品

為迎接聖誕，港鐵商場由11月15日起推出人氣電子產品及聖誕禮物五連賞。下載MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，再以MTR分換領參加通行證，於指定商戶滿額消費就可以超抵價換領指定禮品，頭炮包括iPhone 13 (256GB)等。另外，11月4日起於場內指定商戶消費更有5倍商場積分，換取電子現金券及各式禮品，盡情掃貨購物過聖誕！

一Click即搶全城賞850萬電子優惠券 加碼人氣換購五連賞 掃貨迎聖誕