七一刺警｜以9.11事件為例 鄭若驊：為恐怖主義辯解即屬犯罪

今年七一銅鑼灣發生刺警後自殺事件。律政司長鄭若驊今早於報章撰文，重申有關行為屬於恐怖主義行為，並稱《國安法》明文禁止宣揚或煽動恐怖主義，而有關罪行不構成侵犯言論自由。她亦引用美國9.11事件等反恐案例，強調任何人為恐怖主義辯解即屬犯罪，而為犯案者辯解亦可視為就恐怖主義辯解，包括對有關行為作出正面評價、合理化或頌揚美化等。

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對於有言論指，針對政權、代表政權的政府機構或執法人員的襲擊便不屬於恐怖主義。鄭若驊回應指，批評有關看法荒謬，而且缺乏法理基礎。她又指，雖然《國安法》沒有界定何謂恐怖主義，但引用聯合國安全理事會的解釋，稱恐怖主義的主要特徵是通過嚴重的暴力、破壞或其他嚴重危害公衆公眾的行為，脅逼政府或威嚇公眾，以圖實現政治或其他主張；而《國安法》「恐怖活動罪」的定義便反映這些主要特徵。

不得以言論出版新聞自由作辯解

對於何謂「宣揚」恐怖主義，她引用內地學者的文章，解釋宣揚是指為恐怖主義理論和實踐進行宣傳、辯護或頌揚，而任何人不得以言論、出版、新聞自由等理由作辯解。她先後引用多國反恐法例，以及美國9.11事件中，一名漫畫家在襲擊後兩日，於周刊發布帶諷刺意味的卡通，被法國以「寬恕恐怖主義罪」定罪，即使以言論自由為辯解上訴至歐洲人權法院亦不成功；歐洲人權法院判詞指，有關卡通並非純粹批評美國帝國主義，而是支持及頌揚美化暴力，對施襲者表達道德支持。鄭若驊強調，任何人為恐怖主義辯解即屬犯罪，而為犯案者辯解亦可視為就恐怖主義辯解，包括對有關行為作出正面評價、合理化或頌揚美化等。