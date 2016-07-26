七一刺警｜批港大學生會評議會哀悼兇手 保安局斥與民為敵

港大學生會評議會昨晚通過議案，對七一刺警案的施襲者梁健輝的逝世表示深切哀悼，向其親友表示深切同情及慰問，並感激他為香港作出的犧牲。保安局發言人表示，強烈譴責有大學學生組織美化及英雄化兇徒企圖謀殺警員的冷血行為，強調歌頌並鼓吹悼念實施「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒無異於支持和助長恐怖主義，違反人道，與市民為敵，呼籲大眾認清事實，不要被歪理誤導。

相關新聞：七一刺警｜楊潤雄去信全港學校 點名批評港大學生會是非不分

發言人又指，將兇徒的兇殘行為形容為「犧牲」並作出哀悼是「顛倒是非」，而令人痛心及憤怒的是，有關言行是正在接受高等教育的大學生，認為是辜負了他們的父母、社會和大學的栽培和期望，直言應該感到羞恥，重申任何人宣揚恐怖主義或煽動實施恐怖活動，可能觸犯《港區國安法》。

此外，港大發言人譴責有學生以評議會名義美化暴力襲擊，以「犧牲」形容襲警後自戕，並反對任何宣揚及合理化暴力的言論和行為。