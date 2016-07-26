七一刺警｜指毋須與施政掛勾 林鄭：本屆政府非盡善盡美

特首林鄭月娥在行會前談到七一刺警案，指在《港區國安法》實施一年以來，危害國家安全風險仍然存在，包括社交媒體欠缺監督，長期散播假消息，有關案件是顯示暴力行為只是由群眾活動變成隱蔽的個人化行為，成為社會隱患，她認為市民應譴責暴力，不要被「政府都有責任」、「只有暴政、沒有暴力」等歪理而蒙騙，更不應為施暴者找任何藉口。被問到會否反思刺警行為及有市民悼念施襲者的深層原因，以及怎樣研判香港民情，林鄭月娥指，處理國家安全和社會安全事件不應該亦不需要與政府施政掛勾，政府會努力疏導當局認為不正確的看法，滿足市民經濟和民生的訴求。

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林鄭月娥解釋，每個政府施政在任何時刻都可以改善，包括本屆特區政府亦非盡善盡美，有許多社會問題、房屋問題及貧窮問題，都需要更加努力，全社會一起去解決，惟特區政府是責無旁貸，但若是因這些問題，而去掛勾有人採取暴力和不守法的行為，是一種歪理，現在這種歪理在社會普遍，反映香港長時期有國家安全的缺口及回歸以來未做好國家安全的教育工作。

稱悼念施襲者是完全違反人性

她又譴責市民的守法意識因為長期被別有用心、聲稱「違法達義」的歪念而變得薄弱，「和理非」人士已成為犯罪分子的「保護傘」及「遮醜布」，從而對於暴力及違法意識變得脆弱。至於向刺警案疑犯獻花是否違法，林鄭月娥表示，對於這些完全違反人性，意圖謀殺警務人員，如市民憐憫、美化，甚至哀悼襲擊者，將製造社會風險，尤其對小朋友，至於違法與否要視乎意圖、證據和法律，由檢控部門不受干預作出決定，最終交由獨立的法庭裁決。