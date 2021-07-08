七一刺警｜港大學生會撤回哀悼疑兇動議 三聯會稱沒參與討論

銅鑼灣崇光百貨外於7月1日晚上發生刺警案，疑兇當場自殺死亡。港大學生會評議會日前開會為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，並稱感激疑兇為香港作出「犧牲」。港大學生會評議會凌晨舉行記者會，宣布撤回通過悼念7.1刺警疑兇的議案、辭職及道歉。

學生會凌晨召開記者會讀出道歉信，指議案「內容嚴重不當」。學生會會長郭永皓表示，學生會無意鼓勵任何非法行為，評議會意識到事件的嚴重性，為大學及為社會帶來影響，並對此深感抱歉。學生會將會謹言慎行，為表歉意，評議會會撤回上述議案。

三個聯會稱沒參與討論通過哀悼刺警案疑兇動議

港大學生會文化聯會、學社聯會及體育聯會其後發表聲明，表示沒有參與議案的相關討論，部分代表亦沒有參與會議及投票，對於其餘與會的代表在誤解之下，未能保持政治中立，表示深感抱歉。3個聯會的幹事均已辭任學生會評議員的職務，與學生會評議會再無關係，而各聯會的評議會和學生會評議會亦無從屬關係。

聲明指，3個聯會多年來一直維持政治中立，並反對任何形式的暴力，對7月1號有包括公職人員在內的人士受傷深表同情，並譴責一切對公共安全有危害之行為，將繼續保持政治中立，竭力服務屬會。

港大學生會評議會日前通過對七一刺警案自殺身亡疑兇表示深切哀悼的動議後。保安局、警察評議會、港大和教聯會都強烈譴責港大學生會評議會美化兇徒的行為。教育局長楊潤雄向中小學發信，指評議會是非不分，須以嚴辭痛斥。