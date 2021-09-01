七一刺警｜港大撤回18名評議會學生「禁足令」

港大學生會評議會成員早前通過「感激」七一刺警案疑犯的動議，其後參與會議的學生被校方實施「禁足令」，禁止進入校園和使用大學設施，港大回應查詢時表示，當中18人的禁令已獲撤銷。

七一刺警｜港大稱已了解學生參與情況 評估風險

港大表示，校委會上月初，基於學生會評議會通過的決議，有可能觸犯法律，決定對參與會議的學生採取風險管理措施，大學一直接觸相關學生，了解學生參與情況，考慮可掌握資料和評估風險後，在44名學生會評議會成員中，決定不再向其中18名學生執行風險管理措施。港大表示，希望同學深刻反思言行，恪守個人及對社會的道德責任，守法知理；至於其他成員，港大會陸續通知上課安排。

港大學生會評議會7月7日通過動議，「深切哀悼」和「感激」七一刺警案疑犯梁健輝，事後引起爭議，港大學生會評議會曾就事件道歉及辭職。其後警方國安處搜查港大學生會綜合大樓，港大校委會之後亦召開會議，決定禁止所有參與學生會評議會7月7日會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

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