七一刺警｜港大不再承認港大學生會 嚴肅調查評議會事件

香港大學發聲明，宣布不再承認香港大學學生會(作為獨立註冊社團)現有在校內的角色，同時按大學程序嚴肅調查學生會評議會事件，並根據調查結果，對涉事學生作進一步處理。

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香港大學再次強烈讉責港大學生會評議會公然美化暴力的嚴重不當行為，挑戰社會的道德底線， 損害整體港大社群的聲譽和利益。

校方將設立專責團隊，協調和處理學生的各類事務，保障正常的學生活動不受影響。大學呼籲同學應回歸理性，秉持正確的價值觀，致力學業，為社會作出貢獻。

港大學生會評議會早前發聲明，悼念七一刺警案的施襲者，惹來關注，及後評議會成員公開道歉及收回聲明。特首林鄭月娥今日在行會前批評該會悼念暴徒令人非常髮指，認為儘管評議會已出來致歉及收回聲明，但大學當局亦應繼續採取行動，假如執法上，警方認為有跟進的空間，她亦會同意由執法機構跟進。