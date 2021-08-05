七一刺警｜港大禁評議會學生進校園 楊潤雄：非懲罰無違無罪假定

香港大學校委會宣布，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生，進入校園及使用大學設施。教育局長楊潤雄表示，尊重港大的決定，認為校方是基於風險評估的角度而作出，認為並非懲罰學生，因此無違無罪假定。他又說，在教育過程中，輔導學生包括勸喻、解釋等，當中亦包括懲罰，要幫學生「學好」，令他們明白做事有後果。他指港大有既定程序處理，在法律角度是否需要負責，就超出大學能決定的範圍。

對於當局全面終止與教協的工作關係，楊潤雄指政府是經過長時間審視教協的表現，才作出相關決定，他認為教協的會員教師應該考慮清楚，是否繼續留在教協，但當局不會提出任何要求。被問到終止與教協的工作決定，是否因為內地官媒《新華社》及《人民日報》批評後才作出，楊潤雄認為，是代表社會上很多人都「忍不住」出聲，指出問題所在。

港大學生會評議會早前通過悼念七一刺警案疑犯議案，引起爭議，港大校委會之後召開會議，決定禁止所有參與學生會評議會7月7日會議的學生，進入校園範圍及使用大學設施和服務，直至另行通告為止。

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