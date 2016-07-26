七一刺警｜湯家驊：港大學生會評議會悼念議案似乎存犯罪元素

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，港大學生會評議會通過悼念七一刺警案疑犯的議案，似乎存在所有犯罪元素，認為事件可能進入司法程序，但並非指學生會犯法，他批評有人指殺警不是恐怖主義，殺平民才算的說法錯誤，甚或已經存在宣揚恐怖主義的成份。

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湯家驊解釋，據聯合國及全球反恐條例的定義，若有人傷害參戰者或軍人以外的人士或物件，威嚇社會、政府或國際組織，而達到政治目的，就是恐怖主義；因此如果有人為政治目的殺警，以威脅社會或政府就範，表面上已經符合恐怖行為定義，至於感謝殺警的人為香港犧牲，只有一個解釋，就是認為對方為香港做了好事，行為值得表揚及效尤。他指，宣揚恐怖主義有機會干犯《港區國安法》及《刑事罪行條例》中的煽惑罪，罪名非同小可，強調事件本質是恐怖主義，在法律及道德良知上，都不應該做。

湯：殺君馬者道旁兒

湯家驊指，雖然港大學生會評議會短時間內已撤回議案並辭職，但只能構成求情理由，指一旦犯了刑事罪行就是違法，即使行為是為了洩憤都完全不是答辯理由。他形容「殺君馬者道旁兒」，指如果有人策馬，令馬跑死，在旁喝采者，愈有說服力和震撼性，責任就愈大，因為他們是鼓勵他人做不應該做的事。