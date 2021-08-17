七一刺警｜稱宣揚恐怖主義須睇意圖 湯家驊：投贊成票或獻花者可能違法

警方國安處拘捕4名港大學生，指他們涉嫌上月在港大評議會通過動議，悼念七一刺警案的施襲者，違反《港區國安法》中的「宣揚恐怖主義」罪，又指當日與會人士，包括投贊成議案的30名人士及投棄權票的人士，警方會接見他們了解當中的角色及投票理由等。行政會議成員、資深大律師湯家驊向本報表示，「宣揚恐怖主義」罪要視乎有關人士的行為及意圖，他認為當日投贊成票的人士，甚至包括在案發現場悼念及獻花的市民，都可能被指觸犯「宣揚恐怖主義」罪，惟他指投棄權票的人士，則看不到有犯罪的意圖。

湯家驊：行為意圖兩者不能切割

湯家驊強調，就算個人的政治立場是怎樣，都不應該支持涉案施襲者，認為有關「宣揚恐怖主義」罪行，除要看涉事人士的行為外，還要視乎當時的大環境及當中的意圖，強調兩者不能切割。他解釋，如果深夜3時悼念疑兇，沒有人看到則不涉宣揚成分，但涉案人士透過公開宣傳或訊息告訴第三者悼念刺警案的疑兇，便有「宣揚」的意圖，他強調不應宣揚暴力的行為。

湯家驊認為當日在港大評議會上的人士，甚至包括在案發現場悼念及獻花的市民，都有「宣揚恐怖主義」的意圖，警方在檢控過程中需要一定程序，未必即時檢控，不過當日投贊成票的人士是否受到同輩壓力而投贊成票則未可知。他說，每宗涉嫌違反《港區國安法》案件都是由律政司作出仔細考慮後才作出檢控，當中會平衡對社會造成的影響。

湯家驊：聲援白衣人看不到有威迫政府達政治目的

對於有人在街站聲援721元朗事件中，涉暴動襲擊市民的白衣人，被問到是否同樣屬「宣揚恐怖主義」？湯家驊指有關事件看不到有威迫政府達到政治目的，又說如果要這樣追究，自反修例示威以來，許多宗涉違法、「私了」的案件，警方亦無法拘捕全部人，強調這樣追究只會加深社會矛盾。

至於社會有聲音認為政府應該了解有人悼念疑兇的深層次原因，湯家驊說不認同有關講法。他指市民可以「表達」及「發洩」對政府的不滿，但不能作出及支持「暴力」行為，他呼籲市民切勿走「法律罅」，以免以身試法，強調支持民主的人士是不會支持暴力及犯法。

註：湯家驊有參選法律界選委會，其餘參選選委名單：

李連君(律師，禮德齊伯禮律師行合夥人)

何淑瑛(大律師)

胡振輝(律師)

范凱傑(大律師)

許文傑(律師)

梁定邦(資深大律師)

麥慶歡(大律師)

彭韻僖(律師會會長)

鄭程(律師)

蔣瑞福(的近律師行首席合夥人)

劉漢銓(律師會前會長)

蕭詠儀(律師)

盧懿杏(律師)

藍德業(資深大律師)

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