七一刺警｜網傳維他奶主席內部信件 稱愛國愛港已刻進DNA

今年七一，維他奶採購部主任梁健輝於銅鑼灣刺傷警員後自殺，維他奶其後發出內部慰問信，措詞激發內地網民罷買其產品，觸發香港區人力資源總監余艷芬離職。事件持續發酵，微博昨(6日)傳出集團執行主席羅友禮向員工發出的內部信件，透露已解雇私自撰寫及發布慰問信的員工，形容七一刺警事件是「公然挑戰法律的嚴重暴力行為」，違背集團的核心價值觀，又指「愛國愛港已經銘刻進維他奶的DNA」。

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羅友禮的信件以簡體字撰寫，內容提及其父羅桂祥創立維他奶後，以「滿懷愛國之心」進入內地市場經營，實現他「實業報國的夙願」，為香港及中國人服務。他又指，「愛國愛港已經銘刻進維他奶的DNA」，對集團所在地的忠誠「也深刻融入維他奶的DNA」。

已辭退撰寫慰問信職員

羅友禮提及，近日發生的事件令他深刻反思，並會繼續嚴厲譴責破壞香港及中國安全與穩定的暴力行為，集團正配合特區政府與警方根據《國安法》徹底調查。羅又指，事後一名內部員工私自撰寫內部通告，並在未經標準流程及高層批准下擅自內部發布，形容通告措詞和該員工行為極不恰當，偏離維他奶的核心價值，自己完全不可接受，並已辭退該名員工，以及保留追究的權利。

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