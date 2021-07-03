七一刺警｜警務處國安處昨接手案件 查是否有同黨或被煽動

一名50歲男子，上周四(1日)在銅鑼灣崇光百貨外持刀刺傷一名警員後，當場自殺身亡。警方表示，國家安全處昨日(3日)已接手調查該宗企圖謀殺及自殺案，目前正循兇手有否同黨、是否被煽動而犯案，或幕後是否有人支持或操控等方向調查。警方早前初步調查發現，疑犯受到失實資訊及煽動性言論激化而犯案。

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警方發言人表示，今次事件是「公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為」，重申香港是法治社會，任何人都不應以身試法。警方又說，鼓吹悼念疑犯等同支持恐怖主義，更會煽動更多仇恨和分化，最終只會破壞社會秩序、危害公共安全，威脅每一位香港市民。

此外，警方又強調網絡世界並非無法可依，大部分現實世界用以防止罪行的法例均適用於互聯網世界。根據《刑事罪行條例》第9及第10條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款5,000元及監禁兩年。