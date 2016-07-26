七一刺警｜警拘34歲男子涉煽惑他人傷人 涉刺警案翌日發「斬警察」言論

警方今早於油麻地拘捕一名34歲本地男子，涉於上周五(2日)、七一刺警事件翌日在網上討論平台發出「斬警察」等言論，涉干犯嫌煽惑他人意圖傷人及煽動意圖，目前扣查中。警方行動中檢獲2部智能電話。

相關新聞：七一刺警｜維他奶傳有高層人事變動 香港區人力資源總監余艷芬離職

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信下午向傳媒交代案情，指今次行動是昨日拘捕行動的後續，而由於「斬警察」言論於七一刺警事件後發出，相信與該事件有關，至於背後是否有組織則仍有待調查。而昨日拘捕的20歲女子及26歲男子，譚指二人仍在扣查中。

相關新聞：警拘2人涉網上發表煽惑殺警和縱火言論 不排除更多人被捕

被問到有網民向刺警案施襲者作出「R.I.P.」等留言是否涉煽惑意圖，譚威信稱難一概而論，「好難概括話畀個手指公係咪讚美」，需要獨立了解有關言論。對於有人曾於7.21元朗事件前作出以藤條「打仔」的言論，事件是否涉煽惑暴力，譚威信稱不適宜公開評論，但認為需要看發布言論的人士的意圖。