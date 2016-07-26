七一刺警｜鄧炳強批同情兇徒者：好快變恐怖分子

保安局長鄧炳強就七一刺警案表示，事件正響起警號，批評事後有人公然美化、淡化恐怖襲擊，稱呼行兇者做「義士」，令人痛心及憤怒，他指鼓勵別人同情行兇者是非常危險及不道德，因為有關襲擊已經去到社會每個角落，每人都可能是受害者，呼籲市民不能同情恐怖分子，而要譴責和舉報恐怖分子，因為同情者會好快變成支持者，支持者好快變成恐怖活動的參與人，強調在香港和外國都有相關例子。

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鄧炳強又指，過去8日本港發生一連串與恐襲相關的案件，包括七一刺警案、禮賓府外縱火案，以及有人宣稱要攻擊政治人物及警署等，警方最新拘捕9人，他們涉嫌企圖製造爆炸品在公眾地方進行危險活動，背後的策劃人士招攬準備離開香港的中學生犯案，令人感到憤怒。

警調查連登等網站有否不法訊息

此外，他出席立法會保安事務委員會會議時表示，警方在七一刺警案後已經拘捕3人，懷疑他們煽動他人作出違法暴力行為，警方會繼續調查包括「連登」在內的網上討論區，是否存在不法訊息，假如有證據必定會執法。 他說，政府正研究立法規管假新聞、假訊息，民政事務局正進行法律研究工作。