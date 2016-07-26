七一刺警｜驗屍發現施襲者心臟有3厘米傷口 警調查是否涉同黨或煽動下犯案

警方交代七一刺警案調查進度，國安處高級警司李桂華指，施襲者昨(5日)已被解剖驗屍，發現心臟被刺破，有約3厘米傷口，相信為致命原因，並與閉路電視、證人口供及證物作比對，發現與案情吻合。另外，警方於死者家中找到大量報章，部分涉煽動仇恨及「假新聞」，但拒絕透露屬於哪間媒體，並檢獲遺書，內容提及打算攻擊警察後自殺，目前警方仍追查施襲者有否同黨，以及是否在煽動或操縱下犯案。

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悼念或構成公眾地方行為不檢

被問到市民獻花悼念是否違法，李桂華強調警方不建議市民作「所謂悼念」，但警方執法須視乎行為有否構成社會安全問題。他又指，警方會為一般悼念作協助，但質疑今次悼念性質「唔係咁簡單」，認為「背後有其他意思」，尤其涉及「恐襲」行為，而部分悼念的市民在現場叫囂，涉擾亂社會秩序，不排除會檢控公眾地方行為不檢。至於如一般市民藏有「涉煽動仇恨」的報章是否違法，李桂華則指暫時「睇唔到有咩問題」。