七一刺警｜8大學校董會主席發聲明譴責煽動仇恨美化暴力言行

8間教資會資助大學的校董會主席發表聯合聲明，強烈譴責煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，呼籲師生確立正確價值觀。

聲明指，香港接連出現涉及嚴重暴力及恐怖活動事件，令人震驚及憤怒，但坊間卻出現美化恐怖分子的言論及行為，甚至有人向施襲警員的兇徒默哀及悼念，認為這種罔顧法紀，衝擊社會底線的行為，嚴重背離社會公德，破壞香港作為法治社會的地位。

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聲明強調，支持政府嚴肅查處一切恐怖主義和涉及暴力的活動，促請各方立即停止煽動仇恨、美化暴力的言論及行為，以免學生被仇恨所驅動，走上歧途，並指大學各成員有責任杜絕極端思想，遠離暴力行為，確立正確價值觀。

有份聯署的校董會或校委會主席，包括港大李國章、科大廖長城、理大林大輝、教大黃友嘉、中大梁乃鵬、嶺大姚祖輝、浸大陳鎮仁及城大黃嘉純。

銅鑼灣崇光百貨外於7月1日晚上發生刺警案，疑兇當場自殺死亡。港大學生會評議會日前開會為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，引起各方譴責。港大學生會會長郭永皓等人今晨1時許舉行記者會，向市民及同學公開道歉，評議會撤回有關哀悼死者的議案，學生會幹事會將立即辭職。