七一回歸｜2021授勳名單出爐 葉劉淑儀鄭若驊張舉能獲頒大紫荊勳章

政府公布年度授勳名單，今年合共有246人獲頒勳銜、500人獲服務獎狀。其中，今年共有7人獲頒大紫荊勳章，包括終審法院首席法官張舉能、律政司長鄭若驊，以及行會成員、新民黨立法會議員葉劉淑儀等；獲頒金紫荊星章的有18人，包括行會成員黃國健、港區政協盧偉國，以及候任西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀等；而銀紫荊星章則有22人上榜，包括民建聯立法會議員陳克勤，以及監警會主席王沛詩等。

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嘉許詞撮要

張舉能：

張舉能首席法官盡心竭力為司法機構及香港市民服務，在堅守法治方面，貢獻殊深。憑藉他的卓越才幹和領導才能，及對司法制度運作的豐富經驗，張舉能首席法官積極帶領司法機構，與時並進，依法履職，保障香港市民利益福祉，以及確保各級法院有效運作。在維護各界對香港司法制度的信心方面，張舉能首席法官建樹良多。

葉劉淑儀：

葉劉淑儀長期參與公共服務，卓有建樹。她積極參與行政會議和立法會的工作，並以其豐富的公共服務經驗和對香港社會的深入了解，為政府提供寶貴意見，平衡社會各界利益。她亦經常主動向國際及本地社會就香港情況作出解說，加深他們對「一國兩制」、政府施政和維護國家 安全等事宜的理解。葉太是廣受敬重的從政者，貢獻尤為傑出。

鄭若驊：

嘉許詞提到鄭若驊盡心竭力為政府及香港市民服務，尤其出任律政司長，建樹殊偉。鄭若驊憑藉超卓的才能及對香港和法律專業的承擔，領導律政司履行各項繁重的職務，為行政長官和政府提供周全的法律意見，成績斐然。鄭若驊致力維護法治，確保司法公義及守護公眾利益，並積極推動香港發展成為國際仲裁服務中心，對鞏固香港作為爭議解決服務的國際法律樞紐的地位，貢獻良多。