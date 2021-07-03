七一刺警｜內地抵制維他奶 超市、網購平台紛下架

維他奶國際集團因發通告慰問在七一當日刺傷警員後自殺身亡的員工家屬，遭內地網民質疑支持恐怖襲擊，群起抵制。雖然維他奶昨在微博致歉，嚴厲譴責暴力並解釋通告是員工私下撰寫，但抵制風波仍未能平息。湖北《楚天都市報》旗下「極目新聞」報道，江蘇、湖北等地的超市、便利店、食肆等，都自發下架維他奶產品，其中四川綿陽好友多超市通知員工下架兩款維他檸檬茶並向供應商退貨，「以上產品不再銷售」；內地生鮮配送平台「叮咚買菜」的維他奶產品都顯示「補貨中」，無法購買。微博流傳一些店舖的「下架通知」顯示，管理層要求「以後也都不要進貨」。

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還有內媒指出，維他奶國際「2/3業績依靠內地市場」。「21世紀經濟報道」指，維他奶國際2020/2021財政年度收入按年增4%至75.2億港元，其中50.08億港元來自中國內地市場，比例高達66.6%，而且遠高於香港市場的18.65億港元、澳洲和新西蘭的5.28億港元，以及新加坡的1.19億港元。報道又指，維他奶國際執行主席羅友禮曾表示，今年會在內地推出燕麥奶和氣泡檸檬茶兩款產品，又稱隨著疫情緩和，未來集團將會繼續投入資源拓展內地業務，確保增長勢頭。報道提到，維他奶在廣東東莞的新生產廠房已經投產，惟發生今次風波後，「維他奶的最大收入貢獻業務或面臨巨大不確定性」。