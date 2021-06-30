七一｜刺警事件屬悲劇 學者倡疏導民怨

一名警員昨日在銅鑼灣被人用刀襲擊，疑兇其後自殘不治。港大社會工作及社會行政學系教授、港大防止自殺研究中心總監葉兆輝接受本報訪問時形容事件是悲劇，反映社會上有人甘願利用自己生命去表達不滿，認為這種自殘的激進行為，在梁凌杰於金鐘太古廣場不幸墮斃時已經開始，顯示市民對政府期望有落差。他強調，兇徒刺警及自殘的激進行為是不應該及不值得鼓勵，遇襲的警員是無辜，只是剛巧在現場值班。不過，他說本港自2019年後積壓許多怨氣，如想社會長治久安，政府需要疏導民怨或仇恨情緒。

相關新聞：七一｜消息：已故施襲者任職採購員 向家人留遺書 (持續更新)

葉兆輝又說，香港變化得太快，不能單靠高壓手段，政府亦需疏導民怨。他舉例，香港是個國際城市，多年來遊行集會已被視為一種權利，過去一段時間許多遊行集會都是和平進行，讓市民對政府不滿的情宣泄出來，惟近期的集會遊行相繼取消，市民難以找到一個宣泄不滿的機會，他認為政府不應將市民宣泄不滿視為違法。

不應進一步鼓吹暴力

曾表示反修例後要成立獨立調查委會的葉兆輝坦言，難以評價事件誰對誰錯，但認為現階段最重要是不要進一步鼓吹暴力、挑起仇恨以及宣揚所謂「義士」行為，他指有些人存有「認知上的錯誤」(cognitive error)，容易變得激進，他建議市民當遇到情緒不安時，應找專業人士協助；而政府更要明白社會的不滿，他強調社會出了問題，才會有人作出襲擊警員的行為。

----------------------

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會24小時中文及多語言防止自殺熱線︰28960000

明愛向晴熱線：18288

生命熱線︰23820000

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

社會福利署熱線︰23432255

利民會/即時通：35122626