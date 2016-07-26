七成打工仔今年度遭凍薪 勞聯倡來年加薪不少於6%

過去一年，本港經濟受新冠疫情影響。港九勞工社團聯會(勞聯)公布「薪酬趨勢及期望調查」結果，發現七成受訪者在今年度遭凍薪，亦有一成半受訪者被減薪。勞聯指，考慮到香港經濟逐步復甦，包括第二季GDP按年增長7.6%，港府亦將全年香港整體GDP預測增長修訂為5.5%至6.5%，建議僱主來年加薪不少於6%。

調查在本年6月至9月進行，訪問了2,512名來自各行業的僱員，了解他們對於2021年至2022年度薪酬趨勢的期望。調查發現，當中只有321名受訪者(15%)在2020年至2021年(今年度)獲得加薪，平均加薪幅度是5.9%，其餘七成及一成半人分別遭凍薪和被減薪，而平均減薪幅度高達23.9%。

此外，調查收集了過去一年本港的通脹數據、本地生產數據以及本地租金指數等等，經綜合分析後，勞聯認為僱員需獲合理薪金升幅，才得以維持生活水平，建議來年加薪幅度為不少於6%。

林振昇：冀政府起帶頭作用

勞聯主席林振昇稱，去年疫情嚴峻期間，不少僱員被迫接受無薪假、減少工時及減薪等安排，如今疫情穩定，經濟回穩，僱員希望在與公司共渡時艱後，與公司分享經濟成果，同時亦希望追回通脹，維持生活質素。

被問到倡議加薪幅度6%會否太保守，林振昇指要有整體考慮，平衡經濟增長及失業率，因應最新失業率雖然回落至4.7%，與疫情前最低失業率2.8%仍有距離。他又指，無法估計多少僱主願意接受加薪建議，冀政府起帶頭作用，令更多企業及僱主願意跟隨加薪。

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