七成疫苗接種率全日面授 中學校長：料最快9月中達標

教育局上周宣布所有學校如教職員及學生第二劑新冠疫苗接種率各達七成，可按情況回復全日面授上課，香港津貼中學議會主席劉振鴻昨出席活動時指，據他了解，9月會有多少中學回復全日面授課堂尚屬未知之數，但相信大部分校長希望可回復全日制面授課堂，亦會朝著七成疫苗接種率的目標進發。

劉續指，自己任職校長的樂善堂余近卿中學，大批教職員於暑假接種疫苗，初步接種率已達七成，而學生接種率亦達四至五成，認為現階段關鍵是與家長溝通，呼籲學生接種並回復全面的校園生活，校方將於本周出家長通告呼籲接種，加上開學後的溝通工作，有信心疫苗接種率會上升，料最快9月中可回復全日面授課堂。

他又透露，9月開學後學校將先維持半日面授課堂，但會為已接種兩劑疫苗的學生安排補課或興趣班等特別活動，例如學校球隊若全隊都已接種兩劑疫苗，或可考慮外聘教練回校，回復球隊訓練；如部分級別兩劑疫苗接種率達七成，亦會調配教職員人手安排特定活動。