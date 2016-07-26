Am730
Am730
Am730
Am730
News
丈夫逃亡往烏克蘭 白俄女跑手獲波蘭庇護
3 小時前
#Hashtags
東京奧運白俄羅斯齊馬努斯卡婭KrystsinaTsimanouskaya波蘭白俄異見分子庇護
丈夫逃亡往烏克蘭 白俄女跑手獲波蘭庇護
news-images
齊馬努斯卡婭周一進入波蘭駐東京大使館。(路透社)
 news-images

白俄羅斯短跑女運動員齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)在網上批評教練後，聲稱遭「綁架」回國，日前在東京羽田機場報警求助，她已獲波蘭給予庇護，並於周一進入波蘭駐東京大使館，今日啟程往波蘭。齊馬努斯卡婭昨透過視像通話接受美聯社訪問(圓圖)，稱希望到歐洲其他國家繼續其運動生涯，但目前首要是確保自己安全。
 

齊馬努斯卡婭身在白俄的母親聲稱女兒遭外國招攬成間諜，必須帶她回國。齊馬努斯卡婭的丈夫則已逃往烏克蘭首都基輔，尋求稍後往波蘭與妻子團聚。齊馬努斯卡婭引發這場風波後，遭白俄國營傳媒狙擊，形容她是「墮落的狗」，並威嚇「齊馬努斯卡婭玩完了，不只是作為運動員，作為一個人也是」。齊馬努斯卡婭丈夫否認妻子預謀行動，指他們只是平常運動員，熱愛體育，對反對派運動不感興趣。有報道指，去年逾2,000名白俄運動員簽署公開信，要求重新舉行大選，並釋放在大型示威中被捕的政治犯，齊馬努斯卡婭是其中之一。她也在去年8月呼籲當局結束鎮壓。

news-images
齊馬努斯卡婭希望繼續賽跑。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/丈夫逃亡往烏克蘭-白俄女跑手獲波蘭庇護-278784
#Hashtags
東京奧運白俄羅斯齊馬努斯卡婭KrystsinaTsimanouskaya波蘭白俄異見分子庇護
Am730

東奧花絮 羽球男單阻諶龍衛冕 安賽龍學普通話助奪金

am專訪｜當德國寶遇上旗袍 陳嘉賢二代接班 廚櫃設計融入長衫爆火花

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
東奧花絮 羽球男單阻諶龍衛冕 安賽龍學普通話助奪金
Am730
Am730
am專訪｜當德國寶遇上旗袍 陳嘉賢二代接班 廚櫃設計融入長衫爆火花
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多