丈夫逃亡往烏克蘭 白俄女跑手獲波蘭庇護

白俄羅斯短跑女運動員齊馬努斯卡婭(Krystsina Tsimanouskaya)在網上批評教練後，聲稱遭「綁架」回國，日前在東京羽田機場報警求助，她已獲波蘭給予庇護，並於周一進入波蘭駐東京大使館，今日啟程往波蘭。齊馬努斯卡婭昨透過視像通話接受美聯社訪問(圓圖)，稱希望到歐洲其他國家繼續其運動生涯，但目前首要是確保自己安全。



齊馬努斯卡婭身在白俄的母親聲稱女兒遭外國招攬成間諜，必須帶她回國。齊馬努斯卡婭的丈夫則已逃往烏克蘭首都基輔，尋求稍後往波蘭與妻子團聚。齊馬努斯卡婭引發這場風波後，遭白俄國營傳媒狙擊，形容她是「墮落的狗」，並威嚇「齊馬努斯卡婭玩完了，不只是作為運動員，作為一個人也是」。齊馬努斯卡婭丈夫否認妻子預謀行動，指他們只是平常運動員，熱愛體育，對反對派運動不感興趣。有報道指，去年逾2,000名白俄運動員簽署公開信，要求重新舉行大選，並釋放在大型示威中被捕的政治犯，齊馬努斯卡婭是其中之一。她也在去年8月呼籲當局結束鎮壓。