三孩政策｜北京婦女多享30天產假 網民憂育齡女性更難找工作

內地開放生「三孩」後，各地陸續推出鼓勵生育政策，其中北京衛健委昨日確認，5月31日(三孩政策宣布日)及之後生三孩，除享受國家規定的產假外，還享生育獎勵假30天，其配偶享侍產假15天；經工作單位同意，產假可再延長1至3個月。

內地2012年將產假定為98天，並就難產、生育多胞胎及流產增加最少15天產假。2016年，內地開放生二孩，各省市隨即推出各種鼓勵生育政策，包括生育獎勵假及侍產假等，其中北京生育獎勵為30天，即不論生一孩還是二孩，北京孕婦都有128天產假，侍產假則為15天。

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不過，中共中央政治局5月31日決定開放生三孩後，北京的計劃生育政策一直未更新，生育獎勵假仍只得生一孩及二孩可享受。有生三孩的北京市民擔心無法享受生育獎勵假，上月23日在官媒「人民網」的「領導留言板」指出有關問題，促請北京市人大常委會盡快將生育獎勵覆蓋至生三孩的在職婦女。

「北京12345」便民熱線昨引述北京市衛健委回覆稱，經核實，生三孩都可享生育獎勵假及侍產假。北京市衛健委今日再回應稱，相關三孩假期獎勵只是過渡政策，《北京市人口與計劃生育條例》正加快修改中，出台後將按新例執行。

內地網民反應：

伊**林：這以後還有公司會用25歲-35歲之間的女性嗎？懷孕期間可以隨時請假，不能調崗、降薪，所有涉及輻射、輕微體力工作、外出等等都不能做。產假期間付全薪。產後一年每天可以早走一小時。然後這個得來三回。這不是逼得年輕女性失業嗎！

還****走：「經所在單位同意」可增加假期一至三個月？哪個單位同意？你作為公司老總願意出錢養著甚麼都不幹的員工幾個月嗎？同意了你就離失業不遠了

蒙***枝：這種情況也就國企、公務員能享受，其他單位能享受的不多，育齡婦女更難找工作是真的

三******局：其實應該把獎勵直接發到公司，公司有人生育2胎3胎給與一定減稅。這樣公司才不會那麼為難

廣**易：誰來支持可憐的民營企業主們？

東********6：能生三胎的，一個是上層富人，在一個是農村不怕窮的人。中層的大多數不敢生二胎、三胎

上************1：不如生三孩送婚房，即讓房地產去庫存，有解決人口機構問題，何樂而不為？