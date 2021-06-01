三孩政策｜四川攀枝花推育兒補貼 每月每孩500元直至3歲

內地5月宣布「三孩政策」後，為進一步提高民眾生育意願，近日又再公布一籃子支持生育三孩措施，包括取消俗稱「超生罰款」的「社會撫養費」。四川攀枝花市在更昨日公布，將對生育二孩、三孩的當地戶籍家庭，每月每孩發放500元(人民幣，下同)育兒補貼金，直至孩子3歲，是內地首個發放育兒補貼的城市。

昔日新聞：應對人口老化 內地將實施「三孩政策」

微博不少網民認為，「太少了，教育成本才是大頭，這點補貼毛毛雨」、「杯水車薪，能生的起3孩的，這3年的500不算啥，生不起的還是不會生」、「真金白銀是有吸引力的，但，3歲之後花費大得多，後續的激勵得跟上」。

《南京都市報》則指出，雖然每孩不到2萬元的補貼，激勵生育效應可能微不足道，但政府拿出的是真金白銀，原本想生育二、三孩的家庭將樂享其成，「政府為此所費必不會少，政府鼓勵生育的決心在這裡呼之欲出」。

同時推免費住院分娩服務

《南都》還稱，攀枝花市鼓勵生育政策並不止這一招，還會向在鄉鎮衛生院及以上級別醫療保健機構分娩的當地戶籍產婦，提供免費住院分娩服務，並鼓勵用人單位、國有企業、產業園區單獨或聯合設置嬰幼兒照護服務機構，為職工提供福利性嬰幼兒照護服務。

教育方面，在當地就業、發展、定居人士的子女就學，享當地戶籍學生同等的政策待遇，而且在當地就讀的非當地戶籍中小學生返家、返校提供「點對點」定制客運服務，並享5折交通補貼。