三文四語｜慕光英文書院推日韓班 燃學習興趣擬辦公開試班

「我姑媽割雞皮呀送給他」，這句耐人尋味的句字近月遍布網絡，其實是來自大熱韓劇《魷魚遊戲》，其中「123木頭人」的韓語口令中文誤聽惡搞版本。慕光英文書院的初中生則有機會認真學習正確發音，因為書院本學年起推行「三文四語」課程，讓學生按興趣選讀韓文或日文，料3年後學韓文同學可達TOPIK 1級、學日文同學可達「N5」水平，並計劃向教育局申請2024/25學年開辦高中GCE A-Level國際高級考試課程，為學生增值。

日韓文化扎根本港多年，不少港人小時候看日本卡通長大，長大後看韓劇「喊濕幾個枕頭」。在慕光英文書院就讀1年級的蔡同學透露，媽媽也學日文，更以日文鼓勵她溫習，因為聽不懂媽媽「奸巴爹」意思，推動她參加日文班。同樣選讀日文的江同學則指，自己喜愛畫漫畫，希望他的漫畫有機會製作成動漫時，可以自己配音。至於李同學則因愛吃章魚燒及壽司，希望日後到日本旅行毋須翻譯點餐。

韓文班「代表」方面，黃同學有跟媽媽看韓國明星表演，引起對韓星興趣，包括BTS、BLACKPINK，首度接觸韓劇就是《魷魚遊戲》，但有感字幕「轉得好快」，希望將來看韓劇不用睇字，因而加深學韓文興趣，冀將來到韓國留學，回港當韓文老師。謝同學則因爸爸愛吃韓國菜，自己跟著喜愛吃韓式年糕和泡菜，引起對韓國文化興趣，尤其喜愛《屍殺列車》、《屍殺半島》的韓國電影。

學校推行課程的構思緣起三年前一次日本交流活動，署任校長金禮賢(圓圖)憶述，當年與當地一家高等學校交流，其中2位同學主動請纓以日語致辭，加上日常學生分享對日韓歌曲、劇集等有興趣，認為同學有潛在語言天分待發掘，很快有「三文四語」構思並落實。他認為，在疫情下停課多時，課程一方面提高學生學習興趣，也重拾上課積極性，開辦2個月，成效顯著，舉例學生要上外語班的日子不會遲到，形容「火柴著咗，自己run落去；是好開始，學成點？屬後話」。

學校斥資100萬元開辦課程，包括聘請日文老師、與韓語機構合作，由他們安排韓語老師到校授課，以及打算用於每年舉辦日韓文化祭，舉辦日本書道工作坊、韓國書法工作坊、日本花道工作坊、和服或韓服工作坊等，料有近840名學生人次受惠。今年舉行首屆，元素包括試玩《魷魚遊戲》中的遊戲。對於該劇含血腥、暴力意識，金禮賢指，並非鼓勵學生收看，但以性教育為例，當成全城熱話時，你依然「唔俾講、唔俾知」，學生愈有興趣發掘，認為正確做法是從旁指導，正確糾正觀念。在下周一(8日)下午2時至4時，文化祭更設免費開放場次，讓有興趣公眾及家長參觀，有意參加可到學校網站預約報名。

三文四語｜慕光英文書院推日韓班 燃學習興趣擬辦公開試班