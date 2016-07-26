三號風球 男子颱風行馬鞍山遇洪沖走 消防６小時後尋獲遺體

颱風「查帕卡」襲港，三號強風信號一度生效超過20小時，期間4名男女昨日冒著風雨到馬鞍山馬大石澗行山，其中一名60歲男子行至英雄瀑時，不幸被洪水沖走。警方、消防和飛行服務隊出動搜救，直至昨午４時許，消防員在大水坑集水區尋回失蹤者的遺體。



事發於昨早近11時，正值三號強風信號生效，兩男兩女在大水坑出發，沿馬大石澗往上行山，行到英雄瀑時，懷疑遇上山洪暴發，其中一名姓蕭、60歲男子被洪水沖走失蹤，同行人士報警求助，消防出動多架車輛搜救，但一度被塌樹擋路，政府飛行服務隊亦到場展開空中搜索。至下午4時許，消防在大水坑集水區找到失蹤者遺體，現場證實死亡，死因有待驗屍後確定。失蹤者胞兄蕭先生接獲通知，趕到現場了解情況，他稱胞弟免費教行山二、三十年，創立行山會，經常約朋友行山，十分熟悉大水坑一帶地形。



據悉，消防員兵分兩路，其中一隊已與失蹤者的行山同伴會合，前往近英雄瀑一帶搜尋；另一隊則在大水坑下游集水區位置，但由於集水區水勢仍然洶湧，潛水員一度無法落水搜索，消防遂在集水區閘口查看是否有失蹤者蹤影，其間一度前往城門河搜索。



牛池灣街大樹倒塌

天文台自前日(19日)下午4時10分起發出三號強風信號，前日兩度黃雨，昨早11時40分，再發出黃色暴雨警告信號，及至昨午1時20分，改發一號戒備信號，直至昨晚7時40分才去除所有熱帶氣旋警告信號。天文台指，查帕卡短時間內將登陸廣東西部沿岸，逐漸遠離本港及減弱，對本港將不再構成威脅，但仍會間中為本港帶來狂風驟雨。



在三號強風信號下，包括西貢區在內的多個地區昨雨勢很大，累積雨量超過150毫米。在大網仔路沿路多處水浸，而南邊圍路，整條馬路變成小河，居民要涉水而行。昨早9時，牛池灣街更有一棵10米高大樹倒塌，壓毀鐵絲網並橫亙於馬路，幸事件無人受傷，其後工人將樹幹鋸斷移至路旁清理。