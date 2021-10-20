三讀通過 料明年頒認可名單 立會准引入非本地醫生

港府早前提出修例放寬引入非本地培訓醫生，立法會昨在只有醫學界陳沛然反對下，大比數三讀通過醫生註冊修訂條例草案。食物及衛生局長陳肇始期望明年下半年公布認可醫學資格名單。陳沛然表示，強推修例破壞了港人一直堅持的公平考試制度和程序公義，更嚴重打擊專業自主，又強調業界反對修例並非為自身利益，而是憂慮本港醫療水平下降。

陳沛然憂水平降

陳沛然續說，政治現實下他猶如「螳臂擋車」，只好按之前醫學界問卷調查結果投反對，「讓歷史記下我一票。」不過，法案委員會主席、民建聯葛珮帆認為，本港醫療界一直閉關自封、拒絕海外醫生，質疑存有「醫生霸權」。自由黨張宇人亦批評，有少數醫生多年來「醫醫相衛」，阻撓引入海外醫生。

食物及衛生局長陳肇始重申，修例不但保存醫委會作為專業團體的功能，還能保留現行醫生註冊制度，只是開闢容許合資格非本地醫生來港執業的新路徑，他們亦要符合多項條件及受多重監管。草案最終以39票贊成，大比數三讀通過，陳肇始稱會爭取本月底公布特別註冊委員會名單，期望明年下半年公布認可醫學資格名單。

香港醫學專科學院昨表示，將繼續與政府和持分者討論法例執行細節，以履行醫專把關角色，惟對於條例最終無就「有限度註冊」轉為「特別註冊」之銜接及可追溯計算安排作調整，感到可惜。醫管局就表示歡迎修例，認為有助吸引更多合資格非本地培訓醫生。

三讀通過 料明年頒認可名單 立會准引入非本地醫生