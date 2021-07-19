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三餐不繼 失業申領食物援助個案急增 機構︰升逾一倍
2 小時前
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食物援助三餐不繼疫情下失業聖雅各福群會嘉里集團八達通
三餐不繼 失業申領食物援助個案急增 機構︰升逾一倍
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疫情下不少市民經濟大受影響，甚至三餐不繼。聖雅各福群會調查指，因失業申請食物援助近一、兩年人數不斷增加，上半年升逾一倍，三成七人更已耗盡積蓄。機構總幹事李玉芝(圓圖)擔心，即使疫情緩和失業狀況未見即時改善，食物援助需求持續上升，料全年求助人次將較去年增一倍。

按聖雅各福群會統計，2020年於機構申請食物援助的人次已增至逾5.4萬，較前年增逾四成，今年單是上半年人次已急增至6.8萬，當中失業人士更較去年下半年上升逾一倍，至5,674人。機構今月亦向113名受助者作問卷調查，當中近七成出現經濟困難，過半因家人失業或開工不足要申請計劃，三成七已耗盡積蓄；另近八成之前未曾申請食物援助，逾六成受助者屬為4至5人家庭。


因失業一周內5日「捱麵包」
居於天水圍的受助者鄧女士與女兒和3歲的孫女同住，她原從事服務行業兼職，去年初因疫情而失業，女兒要照顧孫女亦沒有外出工作，三人靠積蓄度日。女婿今年持單程證來港後，靠他做搬運散工的不穩定收入過活。鄧女士指，曾試過一周內有5日須「捱麵包」，現領取機構的食物援助，每周獲400元、選擇食價錢較便宜的早餐或下午茶套餐，足夠支援她一家11至12頓飯。


獲嘉里贊助夥八達通助160人有一口熱飯
機構獲嘉里集團贊助50萬元，聯同「八達通」上月推行「FOOD-TO-GIVE」試驗計劃，為160名開工不足或失業、且無接受任何食物援助或領取綜援人士，上月底至8月中提供8星期電子食物津貼，受助人每周可於八達通App或服務站拍卡領取最多400元，以此到連鎖快餐店大家樂或大快活享用一頓熱飯。項目經理徐建森指，機構今次以元朗區為試點，受助人須經社工審批，未來冀可提供更多同類計劃。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/三餐不繼-失業申領食物援助個案急增-機構︰升逾一倍-276907
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