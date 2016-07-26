上半年錄196宗外賣員受傷 32宗屬嚴重

外賣平台「疫」流而上，同時涉及外賣高遞員的交通意外卻頻生。運房局今日書面回覆議員質詢提及，今年首6個月共錄得196宗與外賣速遞相關的受傷個案，當中32宗屬於嚴重受傷。

早前曾嘗試擔任一日外賣員、期間屢次險些「仆倒」受傷的工聯會勞工界議員陸頌雄，今日提出書面質詢，關注速遞員的工作安全及在受傷後是否合資格獲得僱員補償。

164宗外賣員輕微受傷

運房局長陳帆回覆時提到，當局未有備存涉及食物外送平台速遞員的交通意外宗數，但引述警務處數字顯示，今年首6個月共錄得196宗與外賣速遞相關的受傷個案，當中32宗屬於嚴重受傷，其中24宗涉電單車，8宗涉單車；另外164宗則涉及電單車的輕微受傷個案。

勞工處：外賣平台或須負責

另外，運房局引述勞工處指，外送速遞員的勞工保障須視乎個別工作的具體情況，假如雙方實質上存在僱傭關係，平台公司必須就所僱用的平台速遞員的法定僱傭權益負起責任。勞工處續指，會繼續留意不同地區的情況，並進一步研究涉及外送員的勞工權益政策。

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