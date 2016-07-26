上呼吸道感染｜兩校爆發涉40學生職員 全部情況穩定

將軍澳和土瓜灣分別有學校出現上呼吸道感染爆發個案，共有40名學生和教職員受影響，所有人目前情況穩定。衞生防護中心呼籲市民及院舍員工，應提高警覺、時刻保持個人和環境衞生。

上呼吸道感染｜兩幼稚園及特殊學校爆發

中心今日(28日)表示，首宗個案是位於將軍澳的中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳)，涉及12女8男年齡介乎3至5歲的學童。他們分別出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛等病徵，最早一人上月17日病發，當中3人已經求醫，所有學生情況穩定、毋須入院。另一宗個案就涉及土瓜灣慈恩學校，該特殊學校有介乎8至22歲的7男7女學童和6名職員受影響，所有人已經求醫、情況穩定，其中有10人需要入院。他們分別出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛等病徵，最早一人本月9日病發。

上呼吸道感染｜學校最少停課5日

衞生防護中心指，已經向該兩間學校提供有關預防呼吸道感染的建議，該兩校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新型肺炎相似，為謹慎起見早前已把兩間學校納入強制檢測公告，以排除感染新型肺炎的可能性。有關幼稚園和學校已停課最少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

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